《防疫破口系列1》規定鬆散趴趴造 電梯聚餐漏洞多

防疫破口處處都是！台灣防疫成績世界比讚，但至今仍有許多待補強的漏洞，一不小心將會爆出大事！包括國人群聚僅明令禁止100人集會，以及對夜店業者僅勸導配合暫時歇業。此外，由於疫情中心選擇性公布確診足跡，也未立法規範電梯內、聚餐等防疫行為準則，都有可能成為防疫的變數。

群聚僅勸導無罰則

高雄市一名從美國返台的大學生，在居家檢疫中竟然鑽防疫漏洞，雖然人沒有出門，但卻號召朋友來家裡開趴，大樓管委會頻頻勸阻也無效。高雄市衛生局雖痛斥「行徑過於囂張」，但坦承因為該生並非是確診案例，所以無法可罰。對此，蘇揆砲轟「社會最痛恨這種害群之馬」，只要有檢舉就會徹查，重罰且不能領補助款。

另外，已有多家夜店、酒吧因疫情自主停業，但仍有夜店執意舉辦百人群聚活動，後聽聞風聲才緊急取消。雖然歐洲、美國等都已宣布關閉娛樂場所，但目前台灣無強制規定，僅勸導業者配合暫時歇業，並透過道德呼籲民眾避免外出，及到密閉空間活動。另，針對本報曾質疑之特種行業，警政單位27日才終於展開防疫擴大臨檢。

社區傳播追查足跡

由於台大有732師生曾接觸中研院，台大欲索取中研院確診者足跡資訊，然而疾管署卻不允許中研院公布個案足跡，專家擔心，若不公開個案足跡恐加大防疫破口。若確診者在不知情的情況下四處活動，容易爆發社區感染。揭露確診個案足跡會讓本土病例回想可能去過的地方，若和公布足跡者的路線有重疊就能警覺。

「病毒傳播風險最高的地方就是電梯！」中國病毒權威鍾南山曾指出，電梯密閉、空間小、不特定的人流又多，如果在裡面有人咳嗽、打噴嚏，容易飛沫傳染，但至今仍有許多民眾進電梯不戴口罩，甚至放聲交談，易成防疫漏洞。此外，公共場所的危險區還有手扶梯、樓梯扶手、門把、廁所，接觸過須儘快洗手。還有，團體聚餐也易造成近距離傳染。

【更多精采內容，詳見 】