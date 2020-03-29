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我確診百例之後 35%本土感染源不明 防疫隱憂

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫羅真／台北報導

居家檢疫人數前天破六萬，檢疫壓力沉重，而疫情指揮中心昨公布的新增十六例新冠肺炎病例中，二例為本土個案感染源待釐清，甚至有一人發病至確診間隔一個月。自我確診例破百後，十四例本土病例中，三成五感染源不明，恐成社區防疫的危險因子。

中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬說，部分本土個案感染源不明，顯示社區中有未被找出的帶原者可自由移動，確實是防疫上的隱憂；但國內至今只見社區零星個案，未見大流行的社區傳播，關鍵與民眾口罩配戴率高，可有效達成群體保護有關。

據中央流行疫情指揮中心公布的資訊，到前天為止，居家隔離人數逾三千二百人，居家檢疫人數逾五萬二千人，自主健康管理的個案逾五千一百人，總計已破六萬大關。且值得關注的是，昨天再現兩名本土案例，且都是數度就醫。

案二六八為北部五旬男性，無出國史卻在二月廿八日出現症狀，三度到同診所就醫，都被診斷為感冒，廿日因發燒、肺炎住院，返家後又發燒、呼吸急促，廿五日再次就醫，確診前六次就醫，長達卅天才通報。

案二六九也是數度就醫，診所及醫院都未警覺感染新冠肺炎可能性。指揮中心發言人莊人祥表示，案二六九兩度就醫被診斷為腸胃炎、流感，直到病況未改善，醫院才採檢通報。

莊人祥表示，案二六八是一名工作室老闆，近日沒有接觸國外廠商，除就醫及職場，沒有其他活動跡象；卅多歲北部男性平時活動地也非常單純，以職場及住家為主，持續調查個案發病前是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

目前確診本土個案中，第十九例的白牌車司機，不僅是首例本土死亡個案，更是首位「一度」找不出感染源的病例。疫調團隊集中火力耗時四天，在一名浙江台商血液發現抗體，研判認為應為白牌司機的感染源。

但此後，已達八例本土個案至今找不出感染源。這些個案中心根據病毒潛伏期，追蹤相當時間後未發現有接觸者染病結案，但不少民眾認為，結案並不代表病源已被完全清移，危險的因子仍在，只是未被疫調追出。

前疾管局副局長施文儀也曾就此表示，本土個案中有多案感染源待釐清，指揮中心在「刻花（指追感染源）」。指揮中心指揮官陳時中表示，現今新增個案數每天廿例起跳，往後刻花時間會愈來愈少。但有專家認為，仍應盡力匡列接觸者，找出感染源避免疫情在社區擴大。

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