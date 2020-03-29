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6次就醫發病1個月才確診 陳時中最憂心這個本土案例

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫羅真施鴻基魏翊庭鄭超文／連線報導
桃園機場證實，在觀光局旅客服務中心上班的男性員工確診新冠肺炎，清潔人員在服務中心櫃台前消毒。 記者鄭超文／攝影
桃園機場證實，在觀光局旅客服務中心上班的男性員工確診新冠肺炎，清潔人員在服務中心櫃台前消毒。 記者鄭超文／攝影

桃機觀光局員工感染

中央流行疫情指揮中心昨天公布國內新增十六例新冠肺炎病例，境外移入十四例，但新增二例本土病例，感染源皆不明，其中一位早在二月廿八日就有症狀，確診前六次就醫才通報，另一位是觀光局派駐桃園機場旅服中心的男性員工，我入出境國門面臨嚴峻考驗。

清明連假將至 本周防疫關鍵時刻

指揮中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲和新北市長侯友宜昨天共同為板橋惜食廚房揭牌時，皆對全球疫情不表樂觀。陳時中坦言，清明連假將至，許多人回鄉掃墓，未來一周是我防疫關鍵時刻。柯文哲也認為，全球疫情蔓延，還會拖很久，目前確診個案以廿件為基準逐日上升，未來一周最危險。

昨天新增本土案例為住北部五十多歲男性及卅多歲男性，分別為案二六八及案二六九。陳時中對案二六八表示憂心，主要是患者沒有出國史，卻早在二月廿八日就出現症狀，六度就醫、耗時一個月才確診，接觸者一○二人，須採檢六人，包括一位有症狀的醫護人員，所幸一採陰性。

案二六九可能與旅客接觸染疫

至於在桃機工作的案二六九，很可能是繼環保署秘書室員工確診後，第二位已知感染新冠肺炎的公家機關工作人員，昨天指揮中心一開始沒有說明他的身分，但觀光局稍晚證實。案二六九並未在第一線櫃台接待旅客，主要工作是接待貴賓，但可能在機場內跟旅客接觸而感染。桃機已全面消毒，他的三位同事居家隔離。

兩境外移入與國外校園群聚有關

新增境外移入案例為九女五男，從十多歲至六十多歲，出國目的以就學或工作為主，兩例與先前公布國外校園群聚有關，其中一名英國就學確診個案，是日前已有五名確診國人於英國就讀同校生；另一例境外移入校園群聚個案發生在西班牙，截至目前，就讀該西班牙同校同系相關群聚已有五人確診。

清明連假將至，陳時中這段時間不斷在指揮中心例行記者會中提醒，清明節連假恐是我國新冠肺炎防疫大挑戰。目前幾乎所有縣市的納骨塔已經決定清明節那天禁止入塔、取消法會，陳時中一直強調，「掃墓就是孝心有到就好」，鼓勵民眾以線上方式或分流來祭祖。

國內新冠肺炎案例累計二百八十三例，境外移入二百四十一例、本土病例四十二例。柯文哲昨天表示，預估新冠肺炎疫情仍會延燒，最近一周是關鍵，大家「剉咧等」；侯友宜則說，中央很辛苦，可是還有些沒看到的地方，他在會場和陳時中談如何防疫，需要一點時間溝通，國家有難防疫優先，其他都是其次。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 桃機 柯文哲 侯友宜 醫護人員

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