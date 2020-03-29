名家破解新冠肺炎／莊銀清：資訊透明好處 痛過才懂

中國大陸武漢去年底傳出疫情，國內派出兩位專家於今年一月十二至十五日前往當地，奇美醫學中心柳營院區榮譽院長莊銀清即是其中一位。他返台後，立即建議政府加快防疫腳步，因為「在武漢相關拜會過程中，就感覺疫情不是那麼樂觀。」

莊銀清是台灣感染症醫學會理事長、南區傳染病防治醫療網指揮中心區指揮官，也是交通大學、南台科大生物科技學系兼任教授、奇美醫學中心醫學研究部教授級研究員。二○○三年，莊銀清是奇美醫院感控小組主任委員、奇美內科主任，全程參與抗煞。

ＳＡＲＳ教訓 開花結果

莊銀清回想十七年前，當時國內對ＳＡＲＳ相關資訊仍在摸索，面對未知，他不諱言「人性有弱點、膽怯」，但身處第一線告訴自己「不能怕」，逐漸摸索，落實量體溫，不厭其煩教導醫護人員如何配戴口罩，減少感染風險。他說，抗疫過程雖艱苦，但醫護人員都有使命感，也逐漸對這場硬戰有信心。

「資訊透明很重要！」莊銀清說，當時在醫院每天一早約七點半，醫院各科主任開會，一小時之後將所有開會內容公告在醫院，務必讓所有醫護人員掌握相關防疫要領、細節，每人都能堅守崗位，清楚本身角色，如此就會更有效率。

他認為，目前中央流行疫情指揮中心每天開記者會直播疫情，具安定人心作用。「ＳＡＲＳ我們受了傷害，但很重要的是，學到了教訓，這是經驗沒辦法累積的。」例如徵用防疫物資，如口罩，明快限制口罩出口，結合民間企業增產口罩、防護衣等；ＳＡＲＳ後醫界也落實感染管控訓練、演練，如今正可檢驗成果。

被嚇過 才知防疫拖不得

曾經前進疫情爆發地，莊銀清說，當時疫情爆發不久，許多事情還不明朗，當時僅界定病毒「不排除人傳人」，但與對岸專家交換意見時，就發現資訊不足，且疫情規模仍無法完全掌握，當下即研判不容樂觀，返台後在專家會議上，建議政府加快防疫腳步。

ＳＡＲＳ之後，國入歷經新流感（H1N1）、中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS-CoV），莊銀清認為，政府及老百姓警覺性高，但他也提醒，「新冠病毒很『狡猾』！」ＳＡＲＳ發燒後才會傳染，新冠病毒無症狀就可能傳染給人。

反觀，歐美沒有ＳＡＲＳ的慘痛經驗，政府或人民未注重或警覺疫情，防疫慢半拍，警覺時為時已晚。「歐美疫情讓人擔心。」莊銀清認為，台灣目前防疫重點仍是決戰境外，政府超前部署是仍能守住疫情主因，但國際局勢驚險，要步步為營。