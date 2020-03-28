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多次就醫才確診 指揮中心：懷疑可採檢

中央社 / 台北28日電
中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增16例新冠肺炎病例，包括2例本土及14例境外移入。本土個案為50多歲男性(案268)及30多歲男性(案269)，兩人均無出國史。記者陳雨鑫／攝影
中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增16例新冠肺炎病例，包括2例本土及14例境外移入。本土個案為50多歲男性(案268)及30多歲男性(案269)，兩人均無出國史。記者陳雨鑫／攝影

指揮中心今天宣布新增2例新冠肺炎本土病例，2人多次就醫卻被診斷為感冒、腸胃炎，其中一人更是發病29天才確診。指揮中心今天呼籲，醫師若有懷疑都可通報採檢。

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增16例確診病例，14例為境外移入，另有2例本土感染均無出國史，分別為案268、269，兩人均多次就醫後才確診，其中案268為北部50多歲男性，從發病到確診超過20天、接觸者超過100人，案269則為北部30多歲男性。

指揮中心發言人莊人祥表示，案268是工作室老闆，2月28日開始出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，3月6日、3月17日曾到同一家診所就醫，診斷為一般感冒，後來可能因本身慢性病到醫院就醫，3月20日又到診所就醫，立即被轉送至急診室就醫、收治住院，幾天後病情改善，23日出院，但25日又出現發燒、呼吸道感染，住進另一間醫院的單人病房。

莊人祥說，該個案接觸者共有102人，主要是同住家人、職場及曾接觸過的醫療院所人員，共6人需要採檢，包括一名出現症狀的護理人員，目前一採結果為陰性；據了解，該個案除了就醫外，其餘時間大多在公司上班，很少在外面活動，會持續匡列調查。

莊人祥表示，由於該個案生活單純，沒有接觸到國外廠商，加上228連假後，醫師都會認為疑似症狀者且有旅遊史者可能性較高，因此並未警覺。他強調，目前持續出現零星社區感染的狀況，若醫師懷疑都可通報採檢。

同樣是本土病例的案269是北部30多歲男性，莊人祥指出，該個案是內勤人員，23日開始出現腹瀉等症狀，曾到診所就醫診斷為腸胃炎，並未聯想到肺炎，24日因發燒就醫診斷為流感，沒有快篩直接開抗病毒藥劑。

不過，治療一天後症狀仍沒有改善，25日再到同一家醫院才被採檢送驗。

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