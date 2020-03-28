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居家檢疫風波 疫情中心：不給英籍情侶補償金
抱怨居家檢疫環境「像監獄」的英籍情侶，當事人已向花蓮衛生局致歉，報導的英國廣播公司也將新聞下架，風波落幕，但這對情侶能否領取一萬一千元的防疫補償金，成了另個話題。
中央流行疫情指揮中心昨例行記者會被問到此事，指揮官陳時中表示「公道自在人心」；晚間指揮中心定案：「有損我國形象，不給防疫補償金」。
英國廣播公司BBC前天報導，一對在花蓮居家檢疫的英籍情侶，抱怨環境「像監獄」，不實報導傷害我國際形象，造成軒然大波。
花蓮縣衛生局昨表示，當事女子前天深夜傳簡訊道歉，強調對母親投訴BBC一事，事前不知情，她很感謝衛生局所做的一切，她只能道歉，並正努力撤下該篇報導。BBC昨天已將報導從網站下架。
這對情侶今晚將解除檢疫隔離，是否可申領每日千元的防疫補償金？花蓮縣社會處表示，防疫補償金對象未區分本國或外國人，但兩人來台觀光並非工作，是否應予補償，需要釐清。
衛生局表示，這對情侶將在今晚十一時五十九分解除隔離。
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