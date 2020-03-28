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羊來了！ 防疫電子圍籬頻凸槌 基層累翻

聯合報 / 本報記者／連線報導
手機定位管控檢疫對象，但警方反映訊號異常狀況頻傳，讓員警及防疫人員疲於奔命也擾民（示意圖，非新聞當事人）。 圖／新北市府提供
手機定位管控檢疫對象，但警方反映訊號異常狀況頻傳，讓員警及防疫人員疲於奔命也擾民（示意圖，非新聞當事人）。 圖／新北市府提供

受返國潮影響，居家檢疫人數大幅攀升，政府採手機定位「電子圍籬」管控檢疫對象不會趴趴走，但訊號異常狀況頻傳，員警及防疫人員疲於奔命也擾民，以桃園市為例，二天合計獲報七百四十一件，僅一件正確，錯誤率百分之九十九點九。警政署說，已向中央流行疫情指揮中心反映，轉請電信業者解決。

據了解，防疫單位二月初開始，配給防疫手機給檢疫對象，實施「電子圍籬」，如個案離開居家範圍或關機，便會出現「告警異常簡訊」，由員警或衛生局、民政局人員，查訪檢疫對象是否離開檢疫範圍。

三月起，由於檢疫對象暴增，公家防疫手機不夠，開始綁私人手機，從電信業者端鎖定需檢疫者電話，直接監控個人手機之後，這類異常簡訊猛然暴增。

員警說，電信公司基地台可涵蓋周圍三百公尺的手機訊號，但有些地方正位於兩基地台之間，手機掛網位置有時在甲基地台，有時又會飄移到乙基地台。一旦訊號飄移，防疫人員或員警就會收到電信公司發來的異常簡訊，查訪十有九件個案仍在家，才知是「定位浮動」所產生的異常現象。

桃園市警察局長陳國進表示，近幾日居家檢疫者手機訊號異常數量更多得離譜，三天前三百八十六件、前天三百五十五件，經查訪確認僅一件違規。

陳國進說，訊號異常錯誤率太高，有個案一天出現四次訊號異常，警方四度訪查都在家；也有人清晨熟睡中手機訊號異常，員警上門關切，民眾被吵醒抱怨擾民。

新北市居家檢疫人數約有一萬五千多人，新北市警局每天都會收到七、八十通異常簡訊，但昨天光一個上午就收到三百多通，前幾天更扯，一天收到七百多通。

新冠肺炎 COVID-19 居家檢疫 警察 疫情

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