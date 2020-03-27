新冠肺炎痊癒者增至30人 7人呼吸器治療

中央流行疫情指揮中心今天宣布，武漢肺炎痊癒者從29人增至30人，另有7人使用呼吸器治療中；目前國內患者出現肺炎重症比例不到1成，多為有慢性病或年長者。

疫情指揮中心表示，昨天國內新增994例冠狀病毒疾病相關通報，截至目前累計2萬8507例，其中2萬5449例排除，累積確診人數達267人，分別為227例境外移入及40例本土病例。

確診個案中2人死亡，解除隔離從29人增至30人，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

武漢肺炎確診患者人數攀升，指揮中心日前曾表示，至今共有7名確診者正在使用呼吸器，7人病情引發關注。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，武漢肺炎確診患者一開始感染時，其症狀可能較輕微，一週後就可能出現肺炎症狀，且病情可能會惡化。

不過，周志浩說，目前國內確診者出現嚴重肺炎症狀的僅不到1成，比例相對低，大多是有慢性病或年長者，年輕人與小孩重症比例較低。