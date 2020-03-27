快訊

疫情全球擴散：從「第十人法則」備戰SHTF狀態

公文文號密碼露馬腳 警政署長陳家欽栽跟頭

居家隔離檢疫者偷溜就醫 陳時中：查獲就開罰

中央社 / 台北27日電

近日傳出有居家隔離檢疫者偷溜出門就醫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近日將清查居家隔離檢疫名單，若被查獲有未通報的就診紀錄，將依法開罰。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，大批旅居海外的民眾紛紛回台避難，居家隔離檢疫人數也隨之暴增。有媒體報導，衛福部次長何啟功指出，據北榮統計，每天有30至40名居家隔離檢疫者到該院掛號，恐成防疫漏洞。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，根據了解，這些掛號者大多是一個月前就預約的人，按規定，醫院會在前一天打電話要求退掛，但仍有個位數個案會偷溜到醫院就醫，未來將盡可能提前把居家隔離檢疫的掛號病人阻隔掉。

指揮中心指揮官陳時中表示，居家檢疫隔離者外出是否合理，不是自己認定就好，他明白禁止奔喪、探病有點不通情理，有症狀也必須和衛生單位聯繫，由衛生單位安排就醫，不可自行就醫，「不要以為這是一個正當理由」。

陳時中說，居家隔離檢疫者若有必要、緊急的就醫需求，可以視訊遠距醫療看診，醫院方面也可請患者等2週或請衛生單位安排視訊檢查，未通報者一律不許外出。

他強調，近期會從相關居家隔離檢疫名單中進行查核，若被查獲有未通報的就診紀錄將依法開罰。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

美國召募台灣重症醫師 陳時中：沒獲同意不能去

財經大老外籍媳婦確診吵要吃漢堡 陳時中：醫院非旅館

確診越多資料越少 陳時中:與社會接觸多難掌握才公布

訂不到奎寧類藥物疑現囤貨潮 陳時中：這是兩回事

相關新聞

新增15例境外移入新冠肺炎確診 多在美、英就學或工作

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增15例新冠肺炎病例，均為境外移入，分別為6女9男，年齡10多歲至60多歲，入...

奎寧類藥物列防疫清單藥物？ 食藥署：必要時會討論

奎寧類藥物被部分研究指出，有效可改善新冠肺炎症狀，國際多個國家有意向台灣購買奎寧類藥物，中央流行疫情指揮中心日前強調，將...

馬國貨輪菲籍船員發燒 我協助就醫船隻將進花蓮港

花蓮縣衛生局今天下午接獲疾管署通報，一艘從馬來西亞開往韓國的馬來西亞籍雜貨船，船上一名菲律賓船員，5天前出現發燒、咳血、...

英情侶怨台檢疫像監獄仍可領錢 莊人祥：沒違法就可以

英國情侶14日入境台灣，我國當時要求回溯旅遊史，恰好他們符合資格，需居家檢疫14天，他們表明沒錢，被安排一天僅需支付25...

獨／指揮中心不願公開的文件：空服員居家檢疫可因公外出

對於國籍航空公司機組員的防疫措施，中央流行疫情指揮中心於25日記者會已說，機組員雖無需居家檢疫14天，但排班至少要間隔5...

道歉了！英情侶抱怨隔離環境差引眾怒 傳訊衛生局致歉

英籍情侶在花蓮居家檢疫，英國廣播BBC昨報導其家人說，兩人隔離環境差像「監獄」，負面報導引起軒然大波。據了解，英籍女子娜...

全球疫情排68名台灣守住了？ 網搖頭：別高興太早

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，不僅亞洲淪陷，現在就連歐美國家也遭殃，美國昨（26）日確診案例飆破8.3萬超越中國大陸成全球最多。對此，有網友指出台灣確診人數世界排名第68，讓他好奇詢問「台灣疫情是否守住了」，貼文引發眾人熱議。

留學生返台全程配合檢疫規定 卻遭管委會嗆：為什麼要來這裡隔離？

台灣近日爆發多起境外移入病例，也讓許多從國外返台的留學生遭受歧視。日前一名從西班牙返台的鄭姓留學生，自回國後完全配合居家檢疫規定，卻遭到大樓管委會惡言相向，甚至要求他搬出去住，讓他氣得拍影片，希望大家不要再言語霸凌。

「這是上帝給的任務！」SARS倖存者變口罩機隊長

3月19日，位於新北市五股的口罩機國家隊廠房，330坪的空間，設備、人員，逐漸撤出，恢復成40天前的原狀。

影／台大研發！30秒快篩無症狀肺炎

2019新冠狀病毒肆虐全球，台大醫學院醫材影像研究所林世明、曾文毅與李嗣涔三位教授率師生與時間賽跑研發出30秒篩檢無症狀...

北榮一天30居家檢疫跑來掛號 莊人祥：趴趴走罰100萬

我國居家檢疫人數持續攀升，依規定居家檢疫者，不得趴趴走，更不得自行外出就醫，衛福部次長何啟功今於公開活動上指出，北榮每天...

美國召募台灣重症醫師 陳時中：沒獲同意不能去

美國確診病例數已遠超過中國大陸，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰於臉書指出，紐約出現重症醫師荒，廣邀全世界...

熱門新聞

圖表看疫情／美確診數超越大陸成全球最多 全球病例數破52萬

道歉了！英情侶抱怨隔離環境差引眾怒 傳訊衛生局致歉

被罵翻！英情侶怨在台隔離像監獄 BBC已刪除報導

全球砲轟不適任57萬人要求下台 譚德賽反批台灣「網軍操作」

美國新冠肺炎確診病例逾8.2萬例 超越大陸成全球最多

英國情侶抱怨住所像監獄 明解除隔離還可請領補償金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。