公車拒載染疫高中同校學生 陳時中：可檢舉
近日傳出有公車司機拒載北部染疫高中的同校學生，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，公共交通工具不得無故拒載，若有這種狀況可舉發，依規定處理。
北部一所高中出現武漢肺炎群聚事件，全校停課，但近期卻傳出有該高中學生搭公車遭拒載。
陳時中今天下午在記者會中表示，拒載是不友善的行為，公共交通工具不得無故拒載，如果有此情形可舉發。
不過，陳時中也呼籲，停課高中的學生多數都是自主健康管理，建議沒有事不要外出，出門也要戴口罩，顧好健康。
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