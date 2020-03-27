女戴口罩搭車聊天遭制止 指揮中心：染疫風險低

近日有女子戴口罩搭公車交談遭制止，引發熱議。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，當大家都戴口罩時，即便交談染疫風險也相當低，民眾不用過度恐慌。

最近有女網友在網路社團抱怨指出，她日前戴口罩搭公車時，在車上和朋友交談，卻遭一名大媽傳紙條要求「疫情期間請勿說話」，令她相當傻眼。

疾管署防疫醫師林詠青在疫情說明記者會後受訪表示，戴口罩就是為了防堵飛沫傳播，若有距離1公尺，風險會更加低，雖然目前無法避免接觸，但若密閉空間交談有戴口罩，風險應該還好，不用過度恐慌。

莊人祥指出，新冠肺炎的病毒主要透過飛沫、接觸傳染，有生病的人戴口罩可以避免將疾病傳染給別人，但當大多數人都戴的時候，即便交談風險也會相當低，接觸時也不會碰到口鼻，民眾不用過度恐慌。