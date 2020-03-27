空服員就醫查無旅遊史 指揮中心研議堵漏洞

近日有醫師反應，空服員因職業因素，就醫時插健保卡也查無旅遊史。指揮中心指揮官陳時中表示，已在研議相關措施防堵漏洞，呼籲職業別跟旅遊有關應該主動告知。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，機組員入出境是採取特別的方式，坦言健保卡確實沒辦法顯示，這部分已經在研議跟處理。

陳時中表示，近日曾接獲醫師希望旅遊史記載更明確，避免病人沒有明白告知，因此一直再研議，畢竟國外風險高很多，呼籲民眾職業別若跟旅遊有關應該主動告知。