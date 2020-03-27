留學生返台全程配合檢疫規定 卻遭管委會嗆：為什麼要來這裡隔離？

台灣近日爆發多起境外移入病例，也讓許多從國外返台的留學生遭受歧視。日前一名從西班牙返台的鄭姓留學生，自回國後完全配合居家檢疫規定，卻遭到大樓管委會惡言相向，甚至要求他搬出去住，讓他氣得拍影片，希望大家不要再言語霸凌。

鄭姓同學日前拍攝影片，稱大樓管委會在得知他從國外返台後打給他，劈頭態度就很不好的質問說：「為什麼要來這裡隔離？」他解釋因為自己原本在台北的家只有一間房間，卻同時住四個人，為避免可能染病而傳染給室友，加上奶奶剛好不在，才到位於台南的奶奶家隔離，沒想到管委會卻回：「那是你家的事啊！」並指責鄭姓同學造成同大樓住戶的麻煩。

他表示，自回國後他全程配合檢疫措施，不但隨身物品都有消毒過，進大樓沒有觸碰任何設施，包含電梯按鈕也都是用鑰匙按，進到屋內就不再隨便開門。就連外送來也是請對方將食物放在外面，等外送員走遠後才拿。他不解為什麼管委會要一口咬定他在大樓內留下病毒。

影片中更提到，管委會表示住戶都感到反感，甚至要親自去和鄭同學談，希望他不要在大樓內隔離，而鄭同學在影片中解釋，他已經住進來不可能移動，更稱這些人的行為是在「霸凌返國的人」。

鄭同學希望民眾不要過度恐慌，甚至宣揚假消息。他表示許多留學生或出差的人早在疫情爆發前就出國，他們也是受害者，但因為有人將責任全部推給返台的人，讓他們在國外被歧視，回來還要被唾棄，「大家都不想要得這個病啊，大家互相保護自己做好防疫措施不就好了嗎？」他呼籲大家理性看待問題，希望其他人尊重同樣是受害者的人。