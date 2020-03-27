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全球疫情排68名台灣守住了？ 網搖頭：別高興太早

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇「台灣疫情是否守住了」，貼文引發眾人熱議。圖／指揮中心提供
有網友好奇「台灣疫情是否守住了」，貼文引發眾人熱議。圖／指揮中心提供

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒，不僅亞洲淪陷，現在就連歐美國家也遭殃，美國昨（26）日確診案例飆破8.3萬超越中國大陸成全球最多。對此，有網友指出台灣確診人數世界排名第68，讓他好奇詢問「台灣疫情是否守住了」，貼文引發眾人熱議。

原PO在PTT發文提及，台灣目前確診人數252例，已經被紐西蘭283例超車，世界排名第68，比台灣排名後面的國家，除了澳門、越南、跟柬埔寨之外，幾乎都是一些小國或發展中的國家，澳門人口本來就少，越南跟柬埔寨可能蓋牌，「台灣防疫是不是NO.1？」

貼文一出，網友們指出面對疫情的發展，千萬不能掉以輕心，免得枉費辛苦守了2個多月，「這波疫情還要撐到四月中」、「全世界火燒厝，台灣也不可能沒事」、「別高興太早，至少要撐過這兩個月再說」、「還早，低調，醫護人員辛苦了」、「以台灣為榮沒事，但別太自大」。

另外，有網友表示越南防疫有成，確診數僅有台灣一半，「不要人家數量少就說人家蓋牌，越南很認真」、「越南政府很硬管很嚴」、「越南管控也很嚴格，不會輸台灣」、「越南連在農田工作也有人戴口罩」、「越南防疫比台灣嚴厲多了」。

臉書粉專「看見世界天氣晴」發文，越南是東南亞國家疫情控制最好的，原因為在疫情爆發初期就禁止中國人入境，甚至許多店家更是自主性的禁止中國人，越南也禁止郵輪停靠任何越南港口，過沒多久更是宣布鎖國，越南的媒體及路上到處都警告民眾疫情的嚴重性，甚至民眾也都會自發性的戴口罩。

接著提到，越南只要有人確診，整條街的居民會被下令在家隔離14天不得外出，政府會送食物給這些被隔離的居民，整條街會全部消毒，不放過任何一絲病毒存活的機會，所以越南才能守住到至今的134例。

新冠肺炎 COVID-19 越南 PTT

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