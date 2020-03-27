聽新聞
test
0:00 / 0:00
直播／我今確診新增15人 全數為境外移入 6名女性9名男性
中央流行疫情指揮中心今天下午14:00召開記者會，說明新冠肺炎(COVlD-19)最新疫情及防疫作為。
今日公布國內新增15例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，全都是境外移入，台灣目前總確診數已經來到267例。
指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增個案中包括3起群聚事件。案254去（2019）年8月至美國就學，並於今（2020）年3月5日至19日探訪同在美國就學的友人（案218，3月17日發病），案254於3月20日發病，3月24日入境時由機場採檢通報，於今日確診。
陳時中進一步表示，案257、258在英國就讀同校同系，案257於3月12日發病，3月24日入境時由機場採檢通報；案258於3月22日入境後進行居家檢疫，3月23日發病後由衛生單位安排就醫採檢，兩人均於今日確診。
陳時中指出，案264、267為一對夫婦，3月8日至25日前往英國洽公，兩人陸續於3月20日及23日發病，3月25日入境時由機場採檢通報，於今日確診。
個案詳情請參閱疾管署附件。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言