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好消息！確診案例逼近300人之際 30人解隔離

我新增15例全境外移入 多在美、英就學或工作

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直播／我今確診新增15人 全數為境外移入 6名女性9名男性

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今天下午14:00召開記者會，說明新冠肺炎(COVlD-19)最新疫情及防疫作為。

今日公布國內新增15例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，全都是境外移入，台灣目前總確診數已經來到267例。

指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增個案中包括3起群聚事件。案254去（2019）年8月至美國就學，並於今（2020）年3月5日至19日探訪同在美國就學的友人（案218，3月17日發病），案254於3月20日發病，3月24日入境時由機場採檢通報，於今日確診。

陳時中進一步表示，案257、258在英國就讀同校同系，案257於3月12日發病，3月24日入境時由機場採檢通報；案258於3月22日入境後進行居家檢疫，3月23日發病後由衛生單位安排就醫採檢，兩人均於今日確診。

陳時中指出，案264、267為一對夫婦，3月8日至25日前往英國洽公，兩人陸續於3月20日及23日發病，3月25日入境時由機場採檢通報，於今日確診。

個案詳情請參閱疾管署附件

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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