日本女記者來台寫「隔離日記」 旅台日人批：丟臉

新冠肺炎（COVID-19）已讓全球的病例數突破50萬人，台灣的防疫能力和措施也在這次疫情中受到國際間的重視，為了防堵疫情擴大，19日開始實施管制邊境措施，非本國籍人員一律限制入境台灣，不分國籍所有入境者一律居家檢疫14天，不過日本一名女記者為了想體驗台灣的隔離經驗，18日便從泰國搭機來台，並且將隔離這段期間的過程寫成日記PO到臉書上，結果引來爭議。

這名日本《朝日新聞》的女記者19日在朝日新聞亞太粉絲專頁寫道，原本4月要到台北出差，17日得知台灣將在19日實施邊境管制措施，於是決定提前來台。她趕緊買了18日的機票，並且帶了2台筆電、寫稿資料、換洗衣物等等，打包了一大一小2個行李飛來台灣。

女記者說在入境桃園機場時，有機場人員介紹她去桃園某家飯店住宿隔離，這家飯店有提供26瓶各600毫升的水瓶還有3餐，她還PO出桃園市政府贈送的慰問品，裡面有14個口罩和許多台灣的零食。

20日女記者又貼了第二則貼文，內容敘述在入境台灣時檢查的過程，包括量體溫、填表格等等，她說過程花了3個小時，跟從曼谷搭機飛到台灣的時間一樣。不過當她完成檢查流程後進入台灣，卻因為找不到可以隔離的地方而很苦惱，這時疾管署人員提供她全台灣22個有防疫旅館的縣市和電話，女記者還問說是否可以到金門隔離？甚至還想到台南、基隆等地去隔離，但按照規定不能搭乘大眾交通工具，而且一些地方的旅館都客滿，最後在人員的協助下才找到住所。

然而她的隔離日記一出卻引起許多住在台灣的日本人反彈，批評她在這個時機點來台根本是浪費台灣的醫療資源，而且還添麻煩。有人認為台灣為了保護國人正努力的進行防疫，但女記者卻為了寫一篇文章特地跑來台灣進行隔離，非常煩人而且無禮，這樣的行為讓同為日本人的他們覺得很羞恥。

眼看反彈聲浪越來越大，女記者在20日的文章中解釋因為預計4月要來台灣採訪，擔心到時無法入境才會決定提早來台，並不是為了要寫「隔離日記」才飛來台灣。朝日新聞24日也發表聲明表示，對於女記者在台灣正努力防疫工作的同時發表「隔離日記」深感抱歉，並澄清進入台灣後都有遵守官方的規定，沒有和受訪者接觸聯繫，朝日新聞也承諾「隔離日記」到此為止，不會再進行更新。