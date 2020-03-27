張上淳：三確診病例用瑞德西韋 很快退燒

被寄予治療新冠肺炎厚望的臨床試驗新藥瑞德西韋，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，國內目前有三名病人正在使用該藥，初步看起來可很快退燒，但病毒排毒時程是否縮短有待觀察。

國內昨新增十七例新冠肺炎確診個案，十五例為境外移入，兩例本土個案是境外移入個案的接觸者，累積確診人數達二五二人。指揮中心發言人莊人祥證實，新增確診者中包含一名政大外籍交換學生，這是我國第四例大專院校感染者。

指揮中心昨也公布新冠肺炎確診者個案分析報告，張上淳表示，我國確診二三五名個案以境外居多，國別以美國最多占百分之廿一、其次為英國，再來依序是法國、土耳其和西班牙。

患者年齡層分布以廿至廿九歲最多，主因為至國外自助旅遊或留學，在歐美暴露機率較高所致，與國外大規模社區傳播，以中老年為主要感染者的分布略有差異。

在症狀表現上，十一例無症狀，輕症患者超過七成，雖然輕症者多，但超過兩百人仍在住院，張上淳解釋，原因是排出病毒時程很長，平均需十九點五天，且現在需三採陰才可解隔離，中位數達廿多天，甚至高達五十天。

張上淳坦言，最近多名歐美返台確定個案病情惡化，是否代表歐美境外移入病毒「較毒」，尚無相關資料可證實。

張上淳說，台灣三家醫院加入瑞德西韋臨床試驗，三名個案服用後情況不錯且很快退燒，將觀察後續排病毒狀況。

至於奎寧類藥物，張上淳表示，經過專家小組討論，考量老藥「羥氯奎寧」藥物或有效，因此最新版臨床治療指引也給了新建議，若醫師評估病人必要使用，須充分告知病人並取得同意，但應注意安全劑量，以免發生副作用。