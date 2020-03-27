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張上淳：三確診病例用瑞德西韋 很快退燒

聯合報 / 記者楊雅棠陳婕翎邱宜君柯毓庭／台北報導
疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，瑞德西韋臨床試驗，三名個案目前服用後情況不錯。圖／指揮中心提供
疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，瑞德西韋臨床試驗，三名個案目前服用後情況不錯。圖／指揮中心提供

被寄予治療新冠肺炎厚望的臨床試驗新藥瑞德西韋疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，國內目前有三名病人正在使用該藥，初步看起來可很快退燒，但病毒排毒時程是否縮短有待觀察。

國內昨新增十七例新冠肺炎確診個案，十五例為境外移入，兩例本土個案是境外移入個案的接觸者，累積確診人數達二五二人。指揮中心發言人莊人祥證實，新增確診者中包含一名政大外籍交換學生，這是我國第四例大專院校感染者。

指揮中心昨也公布新冠肺炎確診者個案分析報告，張上淳表示，我國確診二三五名個案以境外居多，國別以美國最多占百分之廿一、其次為英國，再來依序是法國、土耳其和西班牙。

患者年齡層分布以廿至廿九歲最多，主因為至國外自助旅遊或留學，在歐美暴露機率較高所致，與國外大規模社區傳播，以中老年為主要感染者的分布略有差異。

在症狀表現上，十一例無症狀，輕症患者超過七成，雖然輕症者多，但超過兩百人仍在住院，張上淳解釋，原因是排出病毒時程很長，平均需十九點五天，且現在需三採陰才可解隔離，中位數達廿多天，甚至高達五十天。

張上淳坦言，最近多名歐美返台確定個案病情惡化，是否代表歐美境外移入病毒「較毒」，尚無相關資料可證實。

張上淳說，台灣三家醫院加入瑞德西韋臨床試驗，三名個案服用後情況不錯且很快退燒，將觀察後續排病毒狀況。

至於奎寧類藥物，張上淳表示，經過專家小組討論，考量老藥「羥氯奎寧」藥物或有效，因此最新版臨床治療指引也給了新建議，若醫師評估病人必要使用，須充分告知病人並取得同意，但應注意安全劑量，以免發生副作用。

新冠肺炎 COVID-19 瑞德西韋 疫情 政大

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