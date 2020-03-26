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「醫療體系崩潰，只能抱著一起死」 醫生籲做好4件事

聯合新聞網 / 綜合報導
醫生呼籲民眾配合居家檢疫、戴口罩、少外出、勤洗手，避免步上歐美各國的後塵。路透社
醫生呼籲民眾配合居家檢疫、戴口罩、少外出、勤洗手，避免步上歐美各國的後塵。路透社

新冠肺炎COVID-19）肆虐全球，面對疫情的威脅，重症醫生陳志金呼籲做好4件事，包含配合居家檢疫、戴口罩、減少外出、勤洗手，避免步上歐美各國的後塵，「因為醫療體系一旦崩潰，大家就真的只能抱著一起死」。

陳志金在臉書發文，兩個月前，如果跟你說武漢只有幾十(百)個病人，卻搞到要封城有人可能不會當真，但台灣相信事態的嚴重性，因為我們不相信表面上的數字，加上從網路上流竄出來的消息與影片，讓我們更堅定自己的想法，這是個重大災難。

所以政府在1月初，開始各種佈署、管控，儘管受到一些人的批評、漫罵，但政府挺住了，這兩個月來，疫情指揮中心與政府的各種政策、宣導、呼籲，儘管不便，大部分的民眾也還是樂意配合。

陳志金表示，「兩個月後，看看現在的美國、英國、義大利等先進國家的情況，我們很慶幸提早做了準備，兩個月前，有些人或許跟歐美各國一樣，覺得這把火不會燒到他們」。

儘管歐美不一定相信中國的數字，但他們可能相信WHO，或者對自己的醫療體系有信心，但如今各國元首紛紛跳出來喊話、「以各種強烈的手段封城、封國，身在台灣的我們，可能難以想像他們疫情的劇烈程度。」

陳志金提到，你能想像，義大利的報章，翻開來都是滿滿的十幾版訃文嗎？你能想像，紐約市長出來喊說他們缺3萬台呼吸器嗎？你能想像，英國說他們下週要生產3萬台呼吸器來應付疫情嗎？你能想像，俄羅斯的富豪是在搶呼吸器的嗎？

慶幸的是，台灣有口罩國家隊，可以解決口罩短缺的問題，「我們或許沒有呼吸器國家隊，但卻有持續在守護各位的醫療人員，因為即使生產出足夠的呼吸器，如果沒有足夠的醫療人員，也是沒用的！」

陳志金強調，現在執行居家檢疫的民眾，務必待在家中不要外出趴趴走，「一旦社區失守，瞬間出現的大量病人，將造成醫療體系崩潰，枉費我們辛苦守了兩個多月，這也是歐美各國所面對的問題」。

新冠肺炎 COVID-19

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