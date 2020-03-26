防疫家裡沒「大人」 指揮官只好虛答

家裡沒大人？雖然疫情中心已是「一級開設」，但最近許多項提問，例如滯留湖北台人能否回台，以及空服員檢疫相關規定等問題，已經超越疫情指揮官陳時中能回答的層次，他只好多次實問虛答，此時藏在他背後，有最終裁量權的行政院長，甚至是總統，不應該出來面對嗎？

陳時中不能作主嗎？中國湖北省近日開始逐步解封，但我國滯留湖北的1千多名台人卻仍被「註記」無法回台，陳時中原本在24日的記者會說他們可以回來，但當天晚上行政院就出面回應，如果要安排包機，還是需要遵守「防疫優先」的原則，因此在25日的疫情記者會上，陳時中隨即改口稱，包機與否需由行政院決定。

由衛福部長作為防疫總指揮官其實是台灣獨有的現象，新加坡、英國、甚至是美國，都是由領袖親自對人民說明疫情，但蔡英文卻只有在19日發表談話，強調不會發布緊急命令。然而，目前公布的限制出國等都諸多措施，都已限制人民的權利，這顯然不是疫情指揮官一人可以決定與擔責的。

因此，如果身為一級開設的疫情指揮官，仍無法對各部會進行調動、協調的話，身為統領行政部會的院長蘇貞昌，不就應該出面扛下武漢包機、空服員勞權等問題，並面對媒體的答覆與質疑，好讓陳時中專心扮好防疫的角色嗎？

而今，指揮官面對媒體質疑時，只能無力地回答：「要跟相關部會進行協調」，當「陳時中們」被民意高度神格化，應該負責的總統、院長豈能袖手旁觀？

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