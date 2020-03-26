工作旅遊回國後染疫 指揮中心：若非惡意別苛責

台灣今天新增15例境外移入新冠肺炎個案，出國目的多是就學、工作或旅遊，其中一人足跡包含美國、聖地牙哥、智利、南極、阿根廷及卡達。指揮中心盼民眾別苛責非惡意的回國染疫者。

疫情指揮中心統計，目前全台有252例2019冠狀病毒疾病確診者，分別為212例境外移入和40例本土案例。確診個案中有2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

疫情指揮中心發布的資料顯示，近日新增的境外移入個案，出國目的多以就學、工作或旅遊為多，包含埃及、土耳其、西班牙旅遊團都有團客中鏢。

26日新增的境外移入，以英國6例最多，其他還有捷克、美國、紐西蘭、馬來西亞、菲律賓、摩洛哥、澳洲、墨西哥等國；其中有一例個案足跡包含美國、聖地牙哥、智利、南極、阿根廷和卡達（轉機）。

不過，近日新增的境外個案中，不少人都是回台後在機場檢疫被發現有症狀而採檢確診，也引發這些人帶病搭飛機的爭議。

疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，有些個案是回溯才追出發病日，他可能回來的時候已經沒有症狀，除非在當地已確診，否則不會拒絕。

陳時中說，居家檢疫每個人都有這樣的可能性，不要互相對立，但如果明明在居家檢疫還趴趴走或開趴，這當然就不對，就會給予處分。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，回國後確診者，如果不是惡意的，希望社會不要苛責，多體諒的心態，很可能他們已經沒有症狀覺得沒事了才回來。