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台確診者多輕症但住院久 張上淳解密：排毒時間長

中央社 / 台北26日電
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

中央流行疫情指揮中心今天公布新冠肺炎確診個案分析報告，超過7成都是輕症，但仍有超過200人住院中，原因是排出病毒的時程很長，若要三採陰性，中位數要24天。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會公布台灣235名確診病人的分析報告，男女分布為女略多於男，年齡分布介於4至88歲間，中位數為32歲，高危險群約占12%。

在232例中，包含38例本土個案及194例境外移入。張上淳說，境外移入個案一開始從亞洲開始，台灣也接續出現一些零星本土個案，之後又是歐美的移入。單從移入的國家別來看，以美國境外移入最多，占21%、英國也不少，占了16%，其次是法國、土耳其和西班牙。

在年齡分布上，張上淳表示，小於10歲的個案有2人，案例數最多的是20到29歲，有84人。這樣年齡分布看似跟國外研究報告認為老年人容易染病不太一樣，但台灣的狀況是年輕人有比較多自主旅遊、國外留學經驗，暴露病毒的風險較高，造成年輕人比較多，不能與其他國家有大量社區傳播的狀況相提並論。

張上淳表示，這235例中，輕症患者占73%，有輕度肺炎共48例（2成），嚴重肺炎、急性呼吸窘迫共14人（6%），另有11例為無症狀者。

目前還有205人住院中，張上淳表示，有這麼多人住院的原因，是因為病人發病到第一次檢體採檢陰性，需要花很長的時間，中位數要19.5天，得要這麼多天才能讓呼吸道的病毒陰轉。

張上淳說，目前台灣是必須三採陰才能解除隔離，中位數就拉長到24天，甚至有些病人得要40、50天才能三套陰轉。但在這麼長的等候期中，病人的狀況都非常良好，有些人也沒有症狀。

張上淳也說，目前重症病人中，還有7人在加護病房使用呼吸器治療，最近也看到比較多個案在住院以後情況惡化，使用加護病房呼吸器。但先前曾有1例個案狀況嚴重，甚至用到葉克膜，但也都順利脫離，且病毒陰轉，已經離開加護病房。

新冠肺炎 COVID-19

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