防疫金三角是他們！政府、企業與民眾齊心抗疫9大妙計

你我都是防疫小尖兵

不管你是叫它新冠肺炎還是武漢肺炎，這波疫情的威力讓全世界都不敢大意，台灣也因為抗疫的成功登上國際舞台、成為全球防疫典範，而這不只歸功於政府超前部署以及醫護人員的努力，台灣企業與民眾也透過自己的努力，落實「保護好自己就是保護好他人」概念，讓政府、企業與民眾一同成為防疫金三角！

政府制定了許多政策，企業也自主訂定相關辦法，民眾能落實的抗疫撇步更是不少，DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出網友熱議之金三角的各自防疫辦法，一起來見證台灣之光並非浪得虛名吧！

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政府

1.口罩政策

口罩相關政策可以說是台灣防疫開響的第一槍，實際作為包含禁止出口、限購數量與實名制等，因為民眾的恐慌心理，不少人囤積了過多口罩、導致有需要的人買不到，更可惡的是還有商人借機哄抬價格，這些負面影響都有可能成為防疫破口。

好在政府在第一時間下令禁止口罩出口，以保障國內供需穩定，除了限購外也不斷優化實名制流程，這些做法不只讓民眾心安，也盡可能滿足國人的防疫需求。

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2.延後開學

疫情爆發期為農曆過年間，全台都嚴陣以待，但當時就有不少人擔心開學是防疫第一個挑戰，畢竟學生間互動頻繁，只要一人中鏢就容易引發群聚感染，因此政府決定延後開學，以時間換取空間。

不過延後開學多少也影響到了學生權益，對此政府祭出配套措施，包含暑假減少、大考擇期等，而面臨到因疫情而停課的班級，政府也規劃一系列辦法因應遠距教學，像是台北市政府就緊急擴充線上教學平台的主機、提供弱勢族群行動載具與網卡等，以確保每位學生都有完善的資訊學習環境。

3.防疫隔離假、無薪假補貼

武漢肺炎不只侵害國人的健康，對於經濟也有偌大影響，各行各業的工作情形都因疫情而停擺，不少公司也祭出無薪假好減少公司營運成本，但勞工們可是苦不堪言，因此政府拍板各項補貼措施，例如針對無薪假勞工的「充電再出發計畫」，就是透過補助員工培訓費用，參訓勞工最高可以領到將近1萬9000元津貼。

若勞工不幸需要隔離，政府也訂定了「防疫隔離假」相關法條，明定雇主責任（如不得視為曠職、扣全勤獎金等），符合條件者也能申請防疫補償，減少損失。

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企業

1.遠距工作、線上會議

防疫初期最擔心的就是年節後大批的返工人潮會爆發群聚感染，尤其在地狹人稠的都會區，大部分上班族都仰賴捷運、火車等大眾運輸工具，而企業不管規模大小，只要是人群聚集的密閉空間，往往都藏著病毒擴散的風險。

對此，不少企業推出「遠距工作」的方案，只要能在指定的時間內完成工作，那麼你就可以選擇自己的上班地點，開會時也多採用線上會議的模式，善用科技解決問題，就連求職網站也相繼推出「視訊面試」等優惠企劃，相當便利。

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2.提供乾洗手、額溫槍等設備

員工是企業的重要資產，有健康的員工才能有良好的營運功能，因此許多企業會自行提供消毒用具、額溫槍等設備，確認每位進到公司的職員，其健康安全無虞，保護好一位員工就是保護到其他人。

實際作法如進公司前都必須消毒雙手、量體溫，若是需要大量接觸人群的服務業、餐飲業等，企業也會提供口罩給員工們配戴，兼顧防疫與營運。

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3.維護辦公室、員餐衛生

工作的地方當然也要定時清潔、避免病菌滋生，除了增加清潔人員打掃與消毒的頻率之外，職員常聚集的員工餐廳、休閒區等也要有相對應的防疫措施，例如中鋼公司就在員工餐廳架設隔板，避免吃飯時「口沫橫飛」影響到他人。

為了讓員工感到自在些，中鋼採用的隔板特意選透明的壓克力板，三五好友吃飯仍可以看見對方、互相聊天，吃飯樂趣不減，防疫更上一層，就算是上班也好安心。

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民眾

1.勤洗手、戴口罩、量體溫

從防疫初期開始，專業醫護人員就不斷提醒大家「勤洗手」，因為戴口罩雖然能阻隔空氣中的髒污，但我們雙手接觸到的細菌數量卻更為驚人，不管是搭乘手扶梯、玩手機或開關超商的冰箱等，你都無法保證手部乾淨無虞，若不慎接觸到眼口鼻，就會造成感染大危機。

所以除了戴口罩，勤洗手、每天定時量體溫注意自己的健康狀況，都是我們這些平凡的市井小民能做的「防疫大事」，俗話說「保護好自己就是保護他人」嘛～

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2.居家隔離、自主健康管理

若你剛從疫區回來，或是與確診者有親密關係，政府都會要求你要「居家隔離」或「自主健康管理」，雖然可能會有人覺得被限制了人生自由，但這些隔離措施都是為了避免感染擴大，就算再怎麼不願意都要忍住啊！

近期因不守法而被開罰的新聞頻上媒體版面，百萬罰單也早就不是第一例，不過罰錢事小，全境擴散的疑慮不可不慎，可別因為一時的私心釀成不可挽回的局面。

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3.落實居家環境清潔

搶不到口罩讓你很焦慮嗎？但冷靜想想，生活中的病菌並非單靠口罩就能夠解決，最重要的還是自身衛生保健要落實，而大小細菌都藏在我們觸手可及的地方，像是衣服、沙發與門把等，若這些地方沒有清理乾淨，戴再多口罩也沒有用。

買不到酒精則可以使用稀釋漂白水、次氯酸水等，每天定時拖地、擦拭傢具，社區大樓的電梯、樓梯扶手等也不能馬虎，只要落實環境清潔，我們也能為防疫盡一份大大的心力。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月18日至2020年03月17日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『台灣防疫措施』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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