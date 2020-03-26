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案192返台確診被罵翻 家人氣憤澄清：之前是流感發病

聯合新聞網 / 綜合報導
案192為彰化縣一名留美學生，2月22日出現感冒症狀和發燒，在美醫院檢查快篩為B型流感，但返台後確診為新冠肺炎。圖／報系資料照片
案192為彰化縣一名留美學生，2月22日出現感冒症狀和發燒，在美醫院檢查快篩為B型流感，但返台後確診為新冠肺炎。圖／報系資料照片

全球多國新冠肺炎（COVID-19）確診病例持續增加，台灣目前確診病例共有235例，其中近期增加的確診病例多是境外移入，外界對此議論紛紛，許多網友甚至開始針對逐一案例批評，認為他們不顧大眾安危堅持出國，對此案192一位留美學生也遭網友批評，認為她已有發病症狀還堅持返台，但案192姊姊則出面發文澄清，表示妹妹在美國是因流感發病，到台灣後才被診斷確診，請求大眾多一點同理心，不要進行網路霸凌

案192病例的姊姊24日在「Dcard」發文，表示「我妹就是案192，一堆人在譴責她發病還回國說她該死，我真的看不下去，但事實是他們報導錯誤」，原PO指出妹妹在去年10月赴美唸書，並在2月22日因流感發病，並不是因為新冠肺炎，而在美國學校宣布停課後，爸媽便叫妹妹趕快搭飛機返台，她18日一到台灣就馬上居家隔離，而當下流感的症狀已經差不多痊癒，但妹妹心理壓力大，害怕中獎傳染給家人便執意要去篩檢，結果21日篩檢隔天就確診為陽性，目前正在醫院觀察中，而全家也在家中自主隔離。

原PO附上案192在美國醫院快篩檢查結果為B型流感。圖擷自Dcard
原PO附上案192在美國醫院快篩檢查結果為B型流感。圖擷自Dcard

原PO表示妹妹從一開始去篩檢時就強調自己2月22日的症狀是流感，但等到新聞出來後她們才發現被誤報成新冠肺炎的症狀，而面對網路一片謾罵聲，原PO忍不住替妹妹抱屈，她說「我知道大家這個時間都很敏感，但留言前能不能有點同理心，明明報導3月1日美國紐約州才出現首例，發病就已經身心靈都很煎熬了還要承擔你們的責備嗎？我只是希望這個期間大家能共體時艱，應該互相鼓勵互相關心不是嗎？願世界上多一點善良。」

但該篇文章一出後，仍有網友質疑，表示「想問他怎麼知道他是流感的，篩檢過嗎？因為美國其實生病的人大多數不會去看醫生，之前篩檢肺炎的時候也有講過一陣子，因為費用太貴所以很多人不塞，所以3月1日才有第一例其實不能證明什麼」、「比較想知道你妹妹前面是有經過篩檢陰性才確定是流感嗎，如果沒有也可能是已經染上了只是沒篩不知道而已，陽性都可能無症狀何況你妹還有症狀」。

不過也有許多網友紛紛鼓勵原PO表示「一開始有確認是流感且怕傳染給家人而又再去篩檢才確診肺炎的話，原po妹妹滿有危機意識的，祝早日康復」、「非常時期，大家都很敏感，希望妳妹可以快點好起來」、「你們別太沮喪也別給自己太多壓力，好好做自己有該做的事情，其他的以後再來煩惱就好」、「我很同情妳，我也是在外留學，目前還不敢回」、「這種千夫所指的感覺真的很令人難受，祝早日康復」、「不要跟酸民講道理，他們想酸就酸不會跟你有是非對錯，也不要期待有人會有腦去求證、不跟風」。

新冠肺炎 網路霸凌 出國

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