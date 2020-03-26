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姑姑從美國回來沒居家檢疫 他秒打電話大義滅親被讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎全球疫情嚴峻，隨著旅遊疫情警示全球升級，居家檢疫人數居高不下，現已列管超過4萬人。本報資料照片
新冠肺炎全球疫情嚴峻，隨著旅遊疫情警示全球升級，居家檢疫人數居高不下，現已列管超過4萬人。本報資料照片

新冠肺炎 (COVID-19)在全球持續升溫，台灣也升級防疫措施，從3月19日起，所有入境者都必須居家檢疫14天，但仍有部分民眾漠視規定，硬要出門到外面趴趴走，有一名網友爆料自己打工地方有一位客人，一得知自己親人從國外回台後沒有進行居家檢疫，立刻打電話檢舉，完全沒有猶豫，他大讚「第一次覺得客人這麼帥」。

男網友在「Ｄcard」發文說，自己在打工的地方偶然聽到客人講電話的內容，客人聽到自己姑姑剛從美國回來，但沒有依規定執行居家檢疫，他氣得飆髒話，立馬打電話通報，男網友看到這個畫面大讚「第一次覺得客人這麼帥，不錯不錯」。

網友看完這個大義滅親的舉動也紛紛回覆「我們需要多一點這種人」、「平常一定跟姪子關係不好XD」、「突然覺得他帥爆了」、「棒棒！（拇指）這種人一定要檢舉、罰到他怕啦」、「一定是關係不好...不過如果疾管局把裁罰的獎金5-10%給檢舉人，那抓到逃逸的機率應該很高⋯⋯」、「說真的前兩三月中國來美國都沒有隔離天天玩樂」。

目前台灣居家檢疫者約四萬六千多人，居家隔離二千一百多人，各地防疫亂象叢生，有人趴趴走、逛網咖、還傳出開趴，最重被開罰一百萬元，一名自美返台的居家檢疫大學生被檢舉找人到家裡開趴，中央疫情指揮中心指揮官陳時中罕見怒批，在家開趴太過分，此舉是「不怕死、不識相」。特別期間，大家還是遵守規定，保護自己也保護他人。

新冠肺炎 COVID-19

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