防疫！補習班梅花座 電影院賣票建議不要超過百張

101家夜店、KTV停業 桃園和台中最多

疫情指揮中心昨宣布，自昨起室內超過一百人以上、室外超過五百人以上公眾集會活動建議停辦，減低社區感染風險，雖然新版公眾集會指引無強制力，但指揮官陳時中相當有信心，「相信不會有人硬要舉行」；指揮中心統計，截至三月廿四日，全國有一○一家夜店、酒店及ＫＴＶ停業，其中九十一家自主停業、十家由台中市政府律定停業，停業最多為桃園市和台中市。

依指引規定，倘評估後，主辦單位仍決定辦理，則需訂定防疫應變計畫，各縣市衛生局將加強查核，例如，參與者彼此應保持至少一公尺距離，落實相關防疫準備與措施。有發燒、呼吸道症狀者不可出席，仍不建議所有參加者、工作人員戴口罩。若工作人員常直接面對面接觸出現呼吸道症狀患者，才建議配戴口罩。

大型電影院影廳或音樂廳座位均超過一百人，陳時中說，「不要賣超過一百人的票」，如果落實梅花座措施，電影院、劇院內人數要超過百人也不容易；指揮中心副指揮官陳宗彥強調，多數業者在指引制定前，已限制人數，相信業者會依建議執行。

除電影院外，室內超過百人的集會形態相當多，包含運動賽場及大型補習班，人數動輒超過新版公眾集會指引限制人數，指揮中心發言人莊人祥表示，以補習班為例，建議縮小班級人數、落實梅花座防疫；職棒已確定開打，但會限制場邊觀眾人數。

此外，主辦單位也可邀請地方衛生單位協助風險評估，陳時中說，目前公眾集會指引仍以軟性執行為主，不會強制要求百人以上聚會停辦，而是給予建議，「相信不會有人硬要舉行，還是取消活動比較多。」 新版公眾集會指引嚴格限制電影院觀影人數，每場不得超過百人，且需採梅花座。 記者胡經周／攝影

影廳全防疫 「攜伴也拆開」

國內幾家大型影城皆表示已準備好全力配合防疫。威秀影城公關經理李光爵表示，「目前威秀全面配合政府防疫，嚴格執行梅花座，讓每一場都低於一百人。」而每一個影廳都會從後台改座位，嚴格實施。對於「梅花座」是一組為一個單位還是一人，李光爵則回應「一個人」，也就是說，就算攜伴看電影，仍會因為防疫而被拆開。

秀泰影城公關回應，「基本上我們影廳數大部分都沒有超過一百人，若有超過一百人的影廳售出的座位數會控制在百人以內，並且會持續做到幫客人隔開劃位。」進場時幫客人測量體溫及提供消毒液，體溫達三十七點五度以上會協助客人退票，皆有擺放公告提醒客人戴口罩勤洗手預防感染。

另國賓影城窗口也說已經實施「梅花座」一陣子，不過如果是一群朋友要坐在一起，則不會嚴格分開，表示這是消費者權益。