醫護有症狀即可採檢 耳溫逾38度禁止上班

因為國內住宿機構出現確診案例，中央流行疫情指揮中心做出決議，包括放寬醫護人員採檢規定，健保卡自動提示醫院和長照機構之工作人員及住民，醫護人員耳溫超過卅八度就禁止上班，醫院、照護機構如違反規定，最高各可罰卅萬元、十五萬元，並可勒令停業。醫護人員生病若執意上班或拒絕採檢，可處罰三千至一萬五千元。

指揮中心醫療應變組組長薛瑞元表示，從事醫療照顧工作者只要有發燒或呼吸道症狀，醫師認為疑似新冠肺炎就可以採檢。症狀發生後如連續兩次採檢都陰性（採檢間隔廿四小時），未服退燒藥之下退燒超過廿四小時，經醫師評估呼吸道症狀緩解，就可恢復上班。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這次放寬的目的在於解決採檢後需居家隔離十四天，以致有些醫護人員不敢接受採檢，或是機構不願意讓醫護人員採檢，因此修正文字，沒有接觸史的醫護如有症狀即可採檢，且採檢兩次陰性，就能回去上班，無需隔離十四天。

指揮中心要求醫療院所及照護機構制定請假規則，鼓勵有發燒和呼吸道症狀的醫護人員請假、就醫，配合後續流程給予病假，評估適合開始工作，才結束病假。至於發燒標準是耳溫超過三十八度，就要禁止上班。

此外，指揮中心要求兒少機構及產後護理之家等單位必須加強門禁管制、禁止訪客探視；工作人員和住民、醫療人員都需做好健康管理，每天量體溫、監測健康狀況，留下紀錄。

薛瑞元強調，根據傳染病防治法，醫療機構如違反規定，可處罰六到卅萬元，照護機構如違反規定，可處罰一到十五萬元，並可勒令停止所有或部分業務，直到改善為止。醫護人員生病若執意上班或拒絕採檢，可處罰三千至一萬五千元。