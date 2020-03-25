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北市5夜店響應政府防疫 自主停業兩週

中央社 / 台北25日電

為免夜店、飲酒店或電子遊藝場成防疫破口，北市警近期動員優勢警力擴大臨檢。信義區5大夜店在台北市信義分局積極輔導，以行動支持政府防疫，即日起至4月8日暫停營業。

警方表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，留學生及旅外人士掀起返國潮，為避免他們違反傳染病防治法，甚至進入大型飲酒店消費，造成疫情擴散，近期動員優勢警力實施擴大臨檢勤務，加強查察消費者有無違反隔離或檢疫規定情事，全力阻絕任何疫情可能破口。

夜店AI Nightclub在轄區信義分局積極輔導下，業者今天下午在臉書專頁發文表示，為落實全民抗疫，減少不必要的安全隱憂，即日起暫停營業至4月8日，也呼籲大家全面配合政府相關政策，以自身健康管理為優先，並高度重視防疫措施。

同時，也向所有第一線的醫護、防疫人員致謝，台灣加油。

AI Nightclub此舉，也獲得信義區內其他4家知名夜店響應，包括有I-KON 、CHESS、M-TAIPEI和KLASH等，都跟進支持政府抗疫措施。

新冠肺炎 COVID-19

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