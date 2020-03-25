警政署長視察基層防疫 指示嚴防隔離者趴趴走

警政署長陳家欽今天到屏東縣警察局視察基層防疫工作，同時到派出所慰勉員警，指示在新冠肺炎期間，以防疫為主、兼顧治安，要嚴防居家檢疫、隔離者趴趴走。

陳家欽在縣警局與基層座談，也傾聽基層聲音，他指示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，以防疫工作為主，但治安仍應兼顧，特別是與疫情有關的犯罪態樣，警察須特別注意。

陳家欽表示，警用電腦M-Police系統已導入「居家檢疫、居家隔離」身分查詢功能，要嚴加查察趴趴走對象，例如警方在夜店等人潮群聚空間，要逐一查詢現場民眾身分，截堵防疫缺口。

陳家欽也表示，為保障第一線警察執勤安全，已持續採購及配發護目鏡、口罩等防疫物資，而員警執行臨檢、盤查、酒測或攔檢時應注意相關程序、落實消毒，以降低受感染風險，維護自身健康；如果有警察居家檢疫或自主健康管理要特別落實。

座談會中有基層員警反映，在處理居家隔離（檢疫）民眾的手機定位時，常發生異常訊號現象，查證結果，對象並沒有離開居住處所。陳家欽說，目前有許多基層員警都有反映這個問題，已請中央防疫單位持續改善系統穩定性，以落實防疫工作。