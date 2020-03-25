一定人數活動建議停辦 指揮中心：柔性規定先行
中央流行疫情指揮中心今天建議室內100人、室外500人以上活動停辦，指揮官陳時中說，先透過柔性規定讓大家習慣，若有一天需要剛性規定，社會才能有所準備。
中央流行疫情指揮中心指出，考量集會活動人潮長時間近距離接觸，有高度傳播風險，即日起，室內超過百人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦。
陳時中表示，在這時候釋出這樣規定主要是希望循序漸進，社會樣態有許多，希望透過柔性規定慢慢縮減，先讓大家習慣這樣的生活型態。
陳時中也舉例，有人會詢問可以結婚嗎，結婚當然可以，因為才2人，但如果要辦很大的婚禮、聚會等，就可能比較不建議，大型宴會場所也是，但如果說要在擺100桌的地方擺12桌，也不會反對，只是提醒要特別注意規範。
陳時中表示，萬一有天要嚴格緊縮或有剛性規定，社會才能有所準備，防疫工作一直超前在做，但也要社會可以因應，不能只有政府單方面規定，否則社會會一團亂，因此希望透過柔性規定，一步一步來。
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