快訊

「以矛攻矛」反制中俄：美軍試射共用極音速武器

平均年齡不到35歲 國民黨發言人團名單曝光

兩大國籍航空組員確診引恐慌 陳時中：沒被通知則安全

中央社 / 台北25日電
指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，只要是沒有被指揮中心通知要居家隔離或自主管理的人都是安全的，但會請交通部與航空業者討論，要怎麼讓大家更安心。

今天傳出兩大國籍航空都有組員確診新冠肺炎，陳時中說，有相關的接觸就會通知，只要沒有被通知到就是安全的，至於公司內部是否要加強自主管理的相關政策說明及相關行政措施等，會請交通部跟業者一起來討論。

陳時中也說，目前規定如果空服組員會到社區來也必須居家檢疫14天，但若是馬上轉飛執勤，雖然不用14天，但也需要有5天的時間。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，對於訂定航空業的相關指引上，目前都已要求業者研擬相關計畫，都已經涵蓋相關的資訊。

陳宗彥說，貨機只有前艙機組員人數較少，所以公司的督導跟落實很重要。

陳時中強調，會請交通部討論，若航空業沒有落實，對於公司的處罰是否要加重。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

武漢台胞要返台 陳時中：以包機為主集中檢疫

統測、指考跟進延後? 陳時中：和教育部討論中

武漢註記台商仍須專機返台 政院：異地飛 恐買不到機票

居家檢疫大學生揪友開轟趴 陳時中：不怕死不識相

相關新聞

影／居家檢疫大學生揪友開轟趴 陳時中：不怕死不識相

外傳南部有大學生在居家檢疫期間鑽漏洞，當事人未出門，卻找朋友來家裡開派對。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中聽聞有這種事，...

醫院及機構擴大採檢、發燒禁上班 違者可重罰機構30萬

因國內外住宿機構出現確診案例，中央流行疫情指揮中心對此進行檢討，今早上專家會議做出決議，包括，擴大採檢醫護人員，健保卡自...

受困台灣遭飯店拒住 法籍情侶自主隔離還得花5萬元

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今已讓全球的確診人數超過40萬人，台灣截至今（25）日也出現235例確診病例。為了防堵疫情在台灣擴散，中央流行疫情指揮中心宣布從19日起，非本國籍人員一律限制入境，而且不分國籍，所有入境者一律居家檢疫14天，然而卻有2名法國籍旅客因此受困台灣，還得自付高達5萬元的自主隔離費用，讓他們很苦惱。

埃及旅遊團群聚又增一確診 33人團已9團員中鏢

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增19例新冠肺炎境外移入病例，為7男12女，年齡介於10多歲至60多歲，入境日...

新冠肺炎確診嗅味覺喪失 莊人祥：有症狀可提高警覺

新冠肺炎持續升溫，我國目前累積235名，近日新確診個案有部分患者傳出有喪失味覺或嗅覺症狀，今公布的19例個案中，又出現一...

居家檢疫吃不消 指揮中心：北市問題多，可參考他縣市

我國針對入境者要求一律居家檢疫14天，加上近日境外移入個案暴增，也造成需要匡列的居家隔離者人數上升，也讓台北市大喊吃不消...

居家檢疫者住偏鄉山區手機屢訊號異常 警奔波查訪

隨著海外返國人潮增加，各地居家檢疫及居家隔離管制人數也爆增，不少民眾擔心被管制者是否落實沒有趴趴走，台南就出現有檢疫者住...

又一例味覺變差個案 指揮中心將統整症狀一覽表

我國今新增19例新冠肺炎確診個案，其中又有一名個案出現味覺變差症狀，目前已累積6例類似症狀患者。味覺和嗅覺喪失是否成為指...

影／防疫演習柯侯不同調！柯文哲：實兵演習恐引起民眾恐慌

因應新冠肺炎(COVID-19)防疫措施，許多國家最後都面臨「封城」的必要手段，如今台灣的確診人數暴衝式不斷上升，是否會封城引發民眾討論...

長榮、華航傳確診 指揮中心：機組員違規需納居家檢疫

新冠肺炎席捲全球，航空公司首當其衝，國內相繼傳出長榮、華航人員有確診者，尤其機組人員接觸的人較廣，航空公司人心惶，針...

兩大國籍航空組員確診引恐慌 陳時中：沒被通知則安全

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，只要是沒有被指揮中心通知要居家隔離或自主管理的人都是安全的，但會請交通部與航空業...

影／武漢專機返台蘇揆「逆時中」？民眾黨：需提升指揮層級

紓困特別條例今天(25日)滿周月，民眾黨上午召開記者會為紓困條例進行總體檢，黨團總召賴香伶認為防疫指揮中心指揮官層級需要...

熱門新聞

圖表看疫情／新冠病毒迫降！南非新冠肺炎確診破700例 哈佛校長也確診

整理包／台灣新增19例境外移入共235例確診 病例背景一覽

我新冠肺炎本土再添1例 清華大學法籍研究生染病

武漢台商隔離14天解禁 陸配激動喊「陳時中是鋼鐵人」

直播／ 我今日又新增19例確診全都屬於境外移入 累計總病例235例

印度總理宣布全國禁足21天 「否則國家倒退21年」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。