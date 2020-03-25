兩大國籍航空組員確診引恐慌 陳時中：沒被通知則安全

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，只要是沒有被指揮中心通知要居家隔離或自主管理的人都是安全的，但會請交通部與航空業者討論，要怎麼讓大家更安心。

今天傳出兩大國籍航空都有組員確診新冠肺炎，陳時中說，有相關的接觸就會通知，只要沒有被通知到就是安全的，至於公司內部是否要加強自主管理的相關政策說明及相關行政措施等，會請交通部跟業者一起來討論。

陳時中也說，目前規定如果空服組員會到社區來也必須居家檢疫14天，但若是馬上轉飛執勤，雖然不用14天，但也需要有5天的時間。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，對於訂定航空業的相關指引上，目前都已要求業者研擬相關計畫，都已經涵蓋相關的資訊。

陳宗彥說，貨機只有前艙機組員人數較少，所以公司的督導跟落實很重要。

陳時中強調，會請交通部討論，若航空業沒有落實，對於公司的處罰是否要加重。