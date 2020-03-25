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受困台灣遭飯店拒住 法籍情侶自主隔離還得花5萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心宣布從19日起，非本國籍人員一律限制入境，而且不分國籍，所有入境者一律居家檢疫14天。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
中央流行疫情指揮中心宣布從19日起，非本國籍人員一律限制入境，而且不分國籍，所有入境者一律居家檢疫14天。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影

新冠肺炎COVID-19）疫情爆發至今已讓全球的確診人數超過40萬人，台灣截至今（25）日也出現235例確診病例。為了防堵疫情在台灣擴散，中央流行疫情指揮中心宣布從19日起，非本國籍人員一律限制入境，而且不分國籍，所有入境者一律居家檢疫14天，然而卻有2名法國籍旅客因此受困台灣，還得自付高達5萬元的自主隔離費用，讓他們很苦惱。

《英文中國郵報》報導，這對法國籍情侶瑪蒂達（Mathilde）和保羅（Paul）是在新政策宣布前7天，也就是12日入境台灣並抵達高雄，因此當時他們並不需要居家檢疫，但新政策實施後，他們開始面臨到困難。先是預定好的飯店拒絕讓他們入住，當他們主動通知疾管署單位並提出自主隔離的要求後，卻因為兩人都不是台灣籍，自主隔離的費用竟然高達5萬元，超出他們能負擔的金額，讓瑪蒂達和保羅很傷腦筋。

所幸他們在臉書上認識了一名在台灣已經居住23年的法國人，對方很好心的收留瑪蒂達和保羅，並讓他們在台南的家裡自主隔離。保羅對於台灣實施的政策造成他們的不便不僅沒有抱怨，還很感謝台灣的相關單位幫忙，他說「當地相關機關非常好，花了將近10小時努力幫我們想辦法」。

瑪蒂達和保羅表示台南當地警員都有定期關心他們，並且不斷提醒要量體溫，確保無症狀，他們也說因為疫情變化快讓政策不斷地改變，以至於讓兩人有些不知所措，但台灣官方非常用心且熱心的幫忙，讓瑪蒂達和保羅非常感動。

他們的自主隔離即將到期，接下來會到台北確認班機行程，預計4月4日離開台灣回到法國，兩人希望等到疫情趨緩後再來台旅遊，好好欣賞台灣的美。

新冠肺炎 COVID-19

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