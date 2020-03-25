新冠肺炎25日新增19例 出現英國校園群聚案例

中央流行疫情指揮中心今天公布新增19名確診案例，全都是境外移入個案，總確診數達235例，其中有英國校園群聚感染的4個案例，回台時在機場機場攔檢通報。

中央流行疫情指揮中心下午記者會公布，國內新增19例COVID-19（2019冠狀病毒疾病，新冠肺炎）確診案例。 指揮中心表示，今天新增個案為7男12女，年齡介於10多歲至60多歲，入境日介於3月12日至22日，發病日介於3月15日至23日，個案發病前分別有英國、美國、埃及、荷蘭、法國、比利時、土耳其及泰國等國活動史。

指揮中心表示，新增個案中案222至225共4人與案152都在英國就讀同一間學校，4人從3月15日至18日陸續發病，在3月22日入境時由機場攔檢通報，於今天確診，研判為一起校園群聚。

指揮中心表示，案226則為埃及旅遊團團員，居家隔離期間，在3月21日出現喉嚨乾情形，經安排就醫及採檢通報，於今天確診，這個旅遊團的群聚感染截至目前共10人確診（9名團員、1名接觸者）。

指揮中心說，案233於去（2019）年12月至英國就學，3月13日至21日與高中同學（案210，3月24日確診）同遊英國並一同返國，案233入境時無症狀故返家居家檢疫，於3月23日發病，經安排就醫及採檢通報，於今天確診。

指揮中心指揮官陳時中表示，今天確診個案中機場就採檢攔截有7人，居家檢疫的有10人，隔離的1人，自行就醫1人。

從旅遊史方面來看，有美國旅遊史的6人，英國旅遊史的9人，其他都是散發的旅遊地。