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武漢專機 府：兩岸還在談

聯合晚報 / 記者陳熙文林宸誼／台北－湖北報導

中央流行疫情指揮官陳時中昨天表示，若湖北解除封城，原則上就沒有專機載國人回國的問題，與行政院長蘇貞昌堅持專機的態度出現差異。府方人士說，現在兩岸還在談，假如武漢解封，專機有沒有那麼重要就「另當別論」，第三次專機會不會成行，須看兩邊談判的速度。

針對湖北台人返台，第二次專機首見兩岸各退一步，有華航、東航各一班機，第三次專機能否依循相同模式？府方人士表示，針對專機問題，兩邊一向是來來回回持續討論中，我方接下來傾向複製第二次專機的方式，包括防護衣、名單的掌握等，這是我方的原則。

府方人士指出，此次非聚焦政治問題，而是在名單的掌握上，兩岸觀念不同，我方從防疫面出發，堅持每個人上機前，事先都要做檢疫，必須依照一定的規格，但中方則偏向「先送走再說」，尚不知中方未來會不會改變想法。

據傳中國湖北武漢預計4月8日解除封城，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，既然中國開放了，代表他們認為湖北省跟其它地方一樣，那回台的台商待遇就會跟其他地方回台的台商一樣，一樣返台後要居家檢疫14天。

府方人士認為，陳時中的態度就是，解封後台商可從中國其他地方回台，不再是湖北武漢被封住，得快點把國人運回來的概念，專機的意義有沒有那麼重要，就「另當別論」。

至於台商註記的問題，陸委會主委陳明通尚未鬆口，府方人士也認為，武漢還是屬於重災區，而現在全球旅遊疫情已升至第三級警告，所有人入境都要先檢疫，並沒有差別，也認為「從疫區來還是要特別注意」。

另外，湖北武漢台胞返鄉自救會會長徐正文25日表示，經過統計，滯留在湖北仍有6名孕婦和152名學童，總共158人希望透過第三批專機返台，他會把這份統計後的名單，提供給政府參考。

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