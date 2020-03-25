陳冊失聯期間在網咖 北市將罰百萬元

台北市一名居家檢疫男子陳冊21日入境後就失聯，警方昨晚在中正區一家網咖尋獲。台北市副市長黃珊珊今天說，陳冊失聯期間都在網咖，將依法開罰百萬。這是北市第二例挨罰百萬者。

黃珊珊今天上午在市政大樓說明陳冊相關情況，她說，陳冊21日從北京入境台灣，22、23日民政系統依照陳冊所填寫的住址前往探訪，卻找不到人，台北市政府24日公布陳冊相關資料，昨天晚間在網咖尋獲陳冊。

黃珊珊說，原先警方要送陳冊回家，後來料敵從寬，直接將陳冊送到台北市立聯合醫院和平院區採檢，若為陰性，會向中央申請安置到集中檢疫所；若確診罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），將持續在聯醫和平院區治療。

她表示，依中央最新違反隔離、檢疫的裁罰基準，陳冊已擅自離開住所超過72小時，將開罰百萬元。這也是台北市第二例違反居家檢疫遭罰百萬者。

不過，黃珊珊也說，19日起，所有入境的國人都要居家檢疫14天，陳冊21日回台，內政部在進行境管時應已做過相關確認，擔憂若無法在機場進行第一線攔截與確認，導致往後發生類似情形，地方政府後續追蹤會有困難。

她同時也向中央呼籲，居家檢疫人數逐日暴增，應開放更多志工與人員協助，否則民政系統業務量已爆量，無法負荷。

另外，台北市長柯文哲稍早出席2020台北玫瑰展接受媒體訪問時表示，若民眾在機場入境時故意填假資料，確實束手無策，但仍期盼機場做好源頭管理，否則後續會很難追蹤。