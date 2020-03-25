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武漢包機出關…隨夫返中探親遇疫情 回家之路延遲42天

中央社 / 宜蘭縣25日電
第二批武漢包機返台台商361人今天一早解禁，六點後搭乘遊覽車離開隔離所。聯合報記者潘俊宏／攝影
第二批武漢包機返台台商361人今天一早解禁，六點後搭乘遊覽車離開隔離所。聯合報記者潘俊宏／攝影

彰化蕭姓婦女在農曆春節前隨中國籍向姓丈夫回中國探親，不幸遇到新冠肺炎疫情爆發耽誤回程，返台後又在蘭陽檢疫所接受隔離檢疫14天，今天終於出關，回家之路延遲了42天。

第2批滯留中國武漢的361名台人，在10日深夜、11日清晨分別搭乘中華航空及東方航空專機返台，經檢疫消毒後，其中112人送蘭陽檢疫所，其餘分送位於桃園與新北市的檢疫所。

經14天集中隔離檢疫後，在蘭陽檢疫所的112人從今天清晨6時起，分別搭乘遊覽車前往台北火車站或宜蘭火車站，或由家人開車接送陸續出關，各自返回家中。

為確保現場周邊交通秩序順暢，宜蘭警方一早即出動警力實施交通管制，協助指揮引導接送車輛並疏導周邊路口交通。

「各位哥哥、姊姊、叔叔、阿姨：謝謝你們14天來無微不至的照顧，無論是幫忙送飯，或是收垃圾的工作人員，或是每天關心我們身體的醫護人員，你們辛苦了，請記得要好好休息！另外，感謝所有防疫指揮中心的員工、衛福部長陳時中，還有許多無名英雄，持續努力，台灣會打贏這場『戰疫』！」蘭陽檢疫所一名13歲女童在離開前，寫下這封信，描述14天來心情。

此外，也有孩童畫下當時搭乘返台專機、機場檢疫人員場景的童趣圖畫，感謝照顧他們的所有人員。

彰化蕭姓婦女在1月16日疫期尚未爆發之前，帶著孩子跟隨中國湖北籍向姓丈夫前往宜昌市探親，一家3口原本要在2月13日返台，卻因疫情受阻。

蕭姓婦女接受聯訪時說，她們在宜昌市時遇到疫情爆發，從除夕起就被要求在家，不能外出，沒想到延到3月10日才能搭乘專機返台；回台後又要被隔離14天，這一趟回到彰化家鄉的路被延了42天。

向姓丈夫說，在蘭陽檢疫所14天期間，吃得好、居住環境也不錯，唯獨就是他獨自被安排在一間房間，妻子與兒子則住在另外一間房，一家3口無法同住，且都不能外出，夫妻倆每天只能透過電話或視訊，思念對方，如今出關後終於可以全家重聚，回到溫暖的家。

新冠肺炎 COVID-19

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