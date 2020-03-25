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陳時中：湖北國人返台 一樣居家檢疫14天

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君陳婕翎蔡晉宇／台北報導
行政院長蘇貞昌（左）和陸委會主委陳明通昨天表示，我國滯留武漢民眾還有七百多位。記者曾吉松／攝影
行政院長蘇貞昌（左）和陸委會主委陳明通昨天表示，我國滯留武漢民眾還有七百多位。記者曾吉松／攝影

中國大陸湖北省即將解除封城，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，如果解封滯留湖北國人返台，不會有另外特別的檢疫待遇，和其他地區返國者一樣，需落實居家檢疫十四天。

另外，第二批武漢專機返台的三百六十一人，預計今天零時解除隔離。指揮中心表示，雖然日前有二名後送者發燒，但均已退燒且二次採檢皆為陰性，其餘人員健康情形也良好，檢疫期滿就會放行。

陳時中指出，當初將湖北國人予以註記，並非這些人「有什麼錯」，而是因應中國大陸封城措施，認定當地疫情較為險峻。解除封城後，國人從湖北回國待遇和其他地區回國相同，入境都需居家檢疫十四天。他也說，由於該地封城時間已久，預估回來人數不會太多，國內檢疫量能應該無虞。

另外，是否會有下一波專機？陳時中則表示，若湖北解除封城，原則上就沒有專機載國人回國的問題，但仍待和陸委會進一步磋商。

行政院長蘇貞昌昨在立法院表示，我國不到封城這種作法，自我管理好受害就會少。外界呼籲發布緊急命令，蘇貞昌說，不會為了超前部署發布緊急命令，萬一發生國際經濟情勢不足以應付，或是疫情失控才會發布，「但我希望不要發生。」

談及武漢台人至今仍要被註記，蘇貞昌指出，武漢是第一個發生疫情的地區，也是中國大陸自己宣布封城的，政府政策並沒有特別針對武漢地區台灣民眾。陸委會主委陳明通則說，武漢是重災區，中國大陸至今未解封；但在武漢以外，政府還是保留包含上海、北京等五個機場，國人都可以從這些地方回來，只要居家檢疫十四天，跟現在從其他地方回來並無不同。

新冠肺炎 COVID-19

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