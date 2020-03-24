聽新聞
test
0:00 / 0:00

消防隊反映口罩、防護衣不足 中央允增量

聯合報 / 記者黃寅／台中報導
立法委員何欣純（左立）昨天上午邀請江濟人（左4）到台中市視察太平消防分隊重建，江表示該房舍本月31日開工，到明年6月23日完工。 記者黃寅／攝影
立法委員何欣純（左立）昨天上午邀請江濟人（左4）到台中市視察太平消防分隊重建，江表示該房舍本月31日開工，到明年6月23日完工。 記者黃寅／攝影

消防署副署長江濟人昨天上午到台中市訪視太平消防分隊重建事宜，有基層消防人員反映，目前口罩的需求量都是以新冠肺炎救護需求起算，但實際作業上的需求更多，隔離衣也不足，另希望應設置自動化消毒艙，讓消防員返隊時可以使用。

江濟人回應表示，現行每趟救護車上會備置3套隔離衣，還含護目鏡和N95口罩，未來會以每車備置9套為基本，已向中央流行疫情指揮中心申請，數量是18000套，指揮中心已同意。另，口罩量由全台每日8000個增為10800個，指揮中心說會視情形給予補足。

台中市消防局第三大隊長詹仁傑指出，任務上經常有不確定的情形，必須隨時準備戴口罩，目前以新冠肺炎救護需求計算，還與實際需求有差距，對執行面而言仍有不足。

像是日前處理一件車禍救助案，警義消5人前往把傷者送醫，結果所送傷者有肺炎症狀，且剛開始各項條件都符合新冠肺炎症狀，讓他們緊張不已，所幸後來傷者檢驗是陰性，大家才鬆了一口氣。

另外，每一趟兩名出勤的消防員返隊後，還得有另一人穿上隔離衣才能替這兩人脫衣，希望有像一些企業工廠使用的消毒艙，讓人員進入後有自動噴灑系統，可以先讓消防員全身消毒再行脫衣，安全上會更佳。

立法委員何欣純昨天上午邀請江濟人到台中市訪察太平消防分隊重建，江表示該房舍本月31日開工，到明年6月23日完工，何欣純叮囑消防署應開始計畫第二筆預算，用來增補相關設備。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

基層消防反映口罩和防護衣不足 消防署副署長：申請中

農委會允解編 太平枇杷專區有譜

陳吉仲允協助林地解編 中市太平成立枇杷專區有望

遊覽車貸款紓困最快一周內提出 8成業者受惠

相關新聞

國內確診數破兩百 紓困加碼 個人可延緩繳稅

行政院昨天宣布新一波加碼紓困方案，集中在解決民生議題，包含個人可申請延緩繳稅、電信費，企業可獲水、電折扣每月最高十萬元，同時也加發弱勢族群生活補助。政委龔明鑫說，不排除還有第三波紓困方案，且不一定受限四百億，有必要的話，紓困振興方案總體超過千億沒問題。

專家觀點／美洲恐成第3波攻擊來源

新冠肺炎全球疫情嚴峻，繼歐洲掀起第二波疫情高峰，專家近日推測美洲可能成為第三波攻擊來源。這兩天美國返台的病例已占境外移入病例四成，專家建議，比照歐洲返國人士，擴大回溯採檢。另外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天公布，目前國內兩百多名病例中，有十一位無症狀感染者，後續值得觀察。

陳時中：湖北國人返台 一樣居家檢疫14天

中國大陸湖北省即將解除封城，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，如果解封滯留湖北國人返台，不會有另外特別的檢疫待遇，和其他地區返國者一樣，需落實居家檢疫十四天。

大學第3起 清華法籍生確診 追蹤29人

國立清華大學一位卅多歲法國籍研究生昨天確診，清大校長賀陳弘向全校師生發公開信說明，與這名法籍研究生接觸的同學及教授，依規定返家進行居家隔離，他們在校修習及教授課程共廿門，這些課程即日起至三月卅一日改為遠距上課。修課的九百多人，已用簡訊及電郵通知，即日起至卅一日自主健康管理。

湖北陸續解封城 政院三原則因應

中國湖北省明日零時將陸續解封城，但滯留湖北台人仍是被我國註記，不得自行返台。行政院晚間為此開會討論，確立原則仍是防疫優先...

1200公里海岸線 恐成防疫大挑戰

國民黨立委葉毓蘭昨在立院質詢指出，偷渡將成防疫漏洞，海洋事務委員會主委李仲威回應，就是因為超前布署，三月廿一日才會在小琉球查獲卅一名越南籍偷渡客；對於事後有六人破壞鐵窗逃脫，海巡署長陳國恩則在臉書發文致歉。

美籍男轉機發病 我人道收治

海外疫情仍是我新冠肺炎疫情最大威脅，昨天單日新增確診廿一病例，其中廿例為境外移入，有兩例外籍人士，分別為一位返美轉機的美籍人士，因途中出現症狀，我基於人道主義，同意入境治療；另一人為印尼籍來台工作者，入境首日在機場被攔截。

基層忙昏了 防疫補償請緩辦

因新冠肺炎隔離、檢疫者，每日有一千元防疫補償金，三月廿三日起受理申請，衛福部社工司長楊錦青表示，截至昨天中午為止，共有三○三二位當事人申請，當中有二八九四人為居家隔離或居家檢疫，少數是集中隔離或集中檢疫。

最怕成破口 返台空姐隔離心聲

「我很害怕成為台灣的防疫破口。」一名在香港服務的台籍空服員說，原本規畫二月中從香港返台，碰上政府宣布有陸港澳旅遊史者入境須居家檢疫十四天，怕影響後續回港服勤作罷。幾經波折後敲定無薪假，三月中回台居家檢疫十四天，未料近日香港政府也宣布「封關」，未來回港也要強制檢疫十四天，前後需花廿八天在隔離。

黑鮪季將至 新聘外籍漁工須14天檢疫

每年四到六月黑鮪季依賴大量外籍漁工，為避免漁船和漁工成為新冠肺炎疫情死角，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，地方都很關心漁工能否出船，原則上要比照機組員過境的「全隔離」原則，地方政府應引導船公司安排適當檢疫場所，並妥善照顧生活起居。

居家人數逾4萬 擬設呼叫中心 分擔村里壓力

新冠肺炎全球疫情嚴峻，居家檢疫人數居高不下，各地方村里幹事等第一線關懷人員工作量激增。中央流行疫情指揮中心昨天指出，將研議地方設置呼叫中心，分擔基層壓力。

名家破解新冠肺炎／何大一：用科學克服COVID-19

一種病毒正在肆虐！新冠病毒COVID-19全球大流行，而我們現在還只看到巨大冰山的一角。

熱門新聞

嘉義長庚初步研究：台灣本土茶葉可抑制新冠病毒增生

圖表看疫情／伊朗疫情嚴峻！單日增122起死亡案例 累計約2萬例確診

我新增26例確診 網友看這25例境外移入驚覺有「暗黑共同點」

桃勤內亂汽車還撞飛機 蘇貞昌：董座拉下來也是剛好

又語出驚人！ 陳柏惟拋邀香港人來台當兵

我新冠肺炎本土再添1例 清華大學法籍研究生染病

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。