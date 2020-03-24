消防隊反映口罩、防護衣不足 中央允增量

消防署副署長江濟人昨天上午到台中市訪視太平消防分隊重建事宜，有基層消防人員反映，目前口罩的需求量都是以新冠肺炎救護需求起算，但實際作業上的需求更多，隔離衣也不足，另希望應設置自動化消毒艙，讓消防員返隊時可以使用。

江濟人回應表示，現行每趟救護車上會備置3套隔離衣，還含護目鏡和N95口罩，未來會以每車備置9套為基本，已向中央流行疫情指揮中心申請，數量是18000套，指揮中心已同意。另，口罩量由全台每日8000個增為10800個，指揮中心說會視情形給予補足。

台中市消防局第三大隊長詹仁傑指出，任務上經常有不確定的情形，必須隨時準備戴口罩，目前以新冠肺炎救護需求計算，還與實際需求有差距，對執行面而言仍有不足。

像是日前處理一件車禍救助案，警義消5人前往把傷者送醫，結果所送傷者有肺炎症狀，且剛開始各項條件都符合新冠肺炎症狀，讓他們緊張不已，所幸後來傷者檢驗是陰性，大家才鬆了一口氣。

另外，每一趟兩名出勤的消防員返隊後，還得有另一人穿上隔離衣才能替這兩人脫衣，希望有像一些企業工廠使用的消毒艙，讓人員進入後有自動噴灑系統，可以先讓消防員全身消毒再行脫衣，安全上會更佳。

立法委員何欣純昨天上午邀請江濟人到台中市訪察太平消防分隊重建，江表示該房舍本月31日開工，到明年6月23日完工，何欣純叮囑消防署應開始計畫第二筆預算，用來增補相關設備。