衛福部長登外媒被讚爆 泰記者熱情喊「阿中」3.4萬人笑了

新冠肺炎讓全球陷入危機，將近38萬人確診，超過1.6萬人死亡，而台灣防疫成果優秀有目共睹，已成為各國焦點。衛福部長陳時中日前更登上了泰國媒體，還被熱情呼喊「阿中」，直言他的醫學背景讓人相當放心，甚至在成立防疫指揮中心後就沒休過假，更令人敬佩。

臉書「泰譯聞」日前轉發泰國媒體《Workpoint News》介紹陳時中的影片，4分多鐘長的內容中提到，台灣衛福部長陳時中自從1月23日台灣成立指揮中心後，直到現在都沒有休息過，每天「台灣人都可以在電視上看到阿中」。

有趣的是，泰國記者還跟著喊「阿中」，充滿泰國腔的語調笑翻不少網友。「泰譯聞」版主在臉書表示，《Workpoint News》以陳時中做主角，列出台灣各項防疫政策，相信這波疫情過後，經過泰媒大幅報導，會有更多泰國人知道台灣跟中國的差別了。

19日po出陳時中的影片至24日上午止，已有超過4萬3000人次觀看，逾2000則留言，有人說「很羨慕台灣沒有疫情大爆發」、「泰國政府部門應該看一看人家怎麼做」。

轉po這段影片的「泰譯聞」，也吸引超過3萬4000網友按讚，台灣網友則開玩笑表示「泰國不要跟我們搶阿中喔」、「泰國人講『阿中』怎這麼可愛」、「還好台灣有陳部長守護我們」、「陳部長，台灣人的驕傲，辛苦了，加油」、「希望台灣人看到陳時中的辛苦，真的不要認為防疫是政府的事」。