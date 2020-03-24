陳時中：去年底就知新冠肺炎疫情 WHO僅回收到了

外傳台灣去年12月底就警告新冠肺炎可能人傳人，指揮中心指揮官陳時中坦言，去年底接獲相關疫情情資後曾去函中國及WHO詢問，當時WHO僅回答「收到了」。

新冠肺炎疫情全球升溫，中美兩國近日為了新型冠狀病毒發源地展開爭辯，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）回擊中國外交部發言人華春瑩表示，台灣在12月31日便試圖警告世衛新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）可能人傳人，但中國卻是直至1月20日都還在否認疫情已發展為人傳人。

中央流行疫情指揮中心今天下午的記者會中有媒體詢問此事，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，台灣在12月31日確實曾去函給中國大陸以及世界衛生組織（WHO），信中表示根據台灣蒐集到的情報，得知在湖北武漢有呼吸道疫情出現，除請教相關疫情資訊，也擔心有人傳人可能性，但WHO僅表示「收到了」，沒有對內容做進一步回覆。

指揮中心指揮官陳時中也指出，雖然中國未明確說明疫情，WHO也僅回答「收到了」，但他對台灣蒐集到的情報有信心，因此台灣12月30日就對武漢直航班機進行登機檢疫，1月2日開設應變中心，1月11日也要求派專家到武漢了解疫情狀況，當時曾要求到華南海鮮市場並未獲准，僅到金銀潭醫院查看醫院情形。

陳時中說，即便如此，前往武漢的防疫醫師並未實際看到病人，也沒進到華南海鮮市場，「越不讓我們看，我們就越緊張」，因此台灣自1月20日宣布指揮中心三級開設，1月21日登機檢疫措施就收到一例通報，1月23日就看到武漢半夜緊急宣布封城。

陳時中指出，台灣正因收到相關情資也到現場查看，提早提高警覺，若能更清楚、看到更多，對全球疫情都有所幫助，但台灣因動作快的，防疫措施並未被影響到。