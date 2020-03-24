喪失味嗅覺恐是新冠肺炎症狀 指揮中心籲醫警覺

英國專家發出聲明，直言「喪失味覺或嗅覺」可能是新冠肺炎症狀之一。中央流行疫情指揮中心今天說，確實有案例出現味覺喪失症狀，會請耳鼻喉科醫師提高警覺。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）在全球蔓延，除了咳嗽、發燒等典型症狀，近期英國耳鼻喉科專家發出聲明指出，「喪失味覺或嗅覺」可能是新冠肺炎的症狀之一。外界好奇是否為病毒變異所致。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩下午在記者會中表示，過去確實有幾例出現味覺喪失症狀，由於這是新的病毒，確實可能出現相關症狀，目前還沒看到有病毒變異相關報告，但確實有發現這種表現，會請臨床醫師特別注意，尤其是耳鼻喉科醫師。