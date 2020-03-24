聽新聞
test
0:00 / 0:00
喪失味嗅覺恐是新冠肺炎症狀 指揮中心籲醫警覺
英國專家發出聲明，直言「喪失味覺或嗅覺」可能是新冠肺炎症狀之一。中央流行疫情指揮中心今天說，確實有案例出現味覺喪失症狀，會請耳鼻喉科醫師提高警覺。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）在全球蔓延，除了咳嗽、發燒等典型症狀，近期英國耳鼻喉科專家發出聲明指出，「喪失味覺或嗅覺」可能是新冠肺炎的症狀之一。外界好奇是否為病毒變異所致。
中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩下午在記者會中表示，過去確實有幾例出現味覺喪失症狀，由於這是新的病毒，確實可能出現相關症狀，目前還沒看到有病毒變異相關報告，但確實有發現這種表現，會請臨床醫師特別注意，尤其是耳鼻喉科醫師。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言