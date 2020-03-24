快訊

清大26學生與確診者接觸須隔離 20門課改線上教學

曾獲諾貝爾和平獎！芬蘭前總統阿赫蒂薩里確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喪失味嗅覺恐是新冠肺炎症狀 指揮中心籲醫警覺

中央社 / 台北24日電
英國專家發出聲明，直言「喪失味覺或嗅覺」可能是新冠肺炎症狀之一。中央流行疫情指揮中心今天說，確實有案例出現味覺喪失症狀，會請耳鼻喉科醫師提高警覺。圖／指揮中心提供
英國專家發出聲明，直言「喪失味覺或嗅覺」可能是新冠肺炎症狀之一。中央流行疫情指揮中心今天說，確實有案例出現味覺喪失症狀，會請耳鼻喉科醫師提高警覺。圖／指揮中心提供

英國專家發出聲明，直言「喪失味覺或嗅覺」可能是新冠肺炎症狀之一。中央流行疫情指揮中心今天說，確實有案例出現味覺喪失症狀，會請耳鼻喉科醫師提高警覺。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）在全球蔓延，除了咳嗽、發燒等典型症狀，近期英國耳鼻喉科專家發出聲明指出，「喪失味覺或嗅覺」可能是新冠肺炎的症狀之一。外界好奇是否為病毒變異所致。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩下午在記者會中表示，過去確實有幾例出現味覺喪失症狀，由於這是新的病毒，確實可能出現相關症狀，目前還沒看到有病毒變異相關報告，但確實有發現這種表現，會請臨床醫師特別注意，尤其是耳鼻喉科醫師。

新冠肺炎 COVID-19 疫情

延伸閱讀

疫情催化搶購潮，民眾恐懼心理成假訊息破口

新冠肺炎致味嗅覺喪失？ 醫師：我國無相關個案報告

停課生麵店幫阿嬤端菜引爭議 陳時中：違居家檢疫重罰

中研院群聚擴大！同會議四人先後確診 傳染源是他

相關新聞

全中運如期舉辦原因 陳時中：攸關升學有必要

2020全國中等學校運動會原定4月18日至23日在屏東盛大舉行，受疫情升溫影響，中央流行疫情指揮中心陳時中表示，考量全中...

武漢專機返台 陳時中：無須二採 明零時解禁

第2批武漢專機返台361人中，2名後送者均已退燒且二採陰性，均已返回檢疫場所，其餘健康情形良好，指揮中心表示，該團整體健...

台灣去年示警WHO新冠肺炎疫情 陳時中：對方僅回覆收到

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）23日表示，台灣曾試圖警告世界衛生組織（WHO）；外交部國際組織...

國內累計215人確診新冠肺炎 29人解除隔離

中央流行疫情指揮中心今日表示，昨日國內新增1,143例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計25,746例(含23,34...

武漢解除封城 陳時中：滯留國人可返台 須落實居家檢疫

新冠肺炎疫情爆發後，湖北省各城「封城」超過2個月，湖北省政府今（24）日宣布，從明（25）日零時起，武漢市以外地區解除離...

新增20例境外移入案例 兩人闖關成功自行就醫

中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增20例境外移入案例，沒有本土案例，都是境外移入，其中8人在機場就攔截，9人原就列為居...

歐美移入個案出現味嗅覺喪失症狀 指揮中心提醒注意

英國耳鼻喉科協會近期指出，喪失味覺、嗅覺的症狀通常發生在沒有典型症狀的新冠肺炎患者身上，呼籲民眾自我隔離7天。今天新增的...

第二批包機隔離將屆滿 台胞小朋友向醫護致謝

第二批武漢包機361名台胞隔離，分別於24日與25日凌晨屆滿，許多人迫不及待寫下感謝卡，謝謝防疫人員、政府對他們在這段時...

張上淳連日缺席記者會 陳時中：會轉告大家很想念他

中央疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳么兒請假赴美風波後，張上淳連日未出席指揮中心例行記者會，今天記者會有記者詢問張是...

陳時中：境外發病回國不處分 若申報不實最高罰15萬

我國今再新增20例境外移入個案，確診個案數破200！雖然許多個案在機場便已被攔截，但有民眾是在境外發病卻未在機場被攔截，...

警消口罩不夠用？ 陳時中：不會缺！大概是配送問題

我國新冠肺炎疫情持續升溫，經常接觸人群的警消單位卻傳出口罩不夠消息，甚至有司法機關只給每個法警兩片口罩，讓警消人員叫苦連...

喪失味嗅覺恐是新冠肺炎症狀 指揮中心籲醫警覺

英國專家發出聲明，直言「喪失味覺或嗅覺」可能是新冠肺炎症狀之一。中央流行疫情指揮中心今天說，確實有案例出現味覺喪失症狀，...

熱門新聞

圖表看疫情／諾貝爾獎得主染新冠肺炎！泰國增106確診 將進入緊急狀態

桃勤內亂汽車還撞飛機 蘇貞昌：董座拉下來也是剛好

我新增26例確診 網友看這25例境外移入驚覺有「暗黑共同點」

我新冠肺炎確診破兩百例 單日確診20例境外移入

又語出驚人！ 陳柏惟拋邀香港人來台當兵

各國疫情持續上升 陳建仁圖解：新冠肺炎至少還要兩個月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。