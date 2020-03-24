兒出國惹議！張上淳3天缺席記者會 陳時中回應了

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳因兒子出國遭外界議論，且多日沒出席疫情記者會。指揮官陳時中今天說，張上淳不會離開團隊。

指揮中心頒佈醫事人員禁止出國相關規定，但張上淳因從醫的兒子在3月4日出國，儘管沒有違規，仍遭外界檢視，質疑有特權。張上淳另一名兒子又在網路情緒發言，也遭外界議論。張上淳已連續多日沒有出席指揮中心例行記者會。

有媒體在下午記者會關心張上淳動向；陳時中回應，張上淳不會離開團隊，也會對他說，大家很想念他。