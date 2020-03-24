離島居民入境搭機返鄉恐傳染 擬先集中檢疫

有縣市政府擔心，民眾若住在離島，入境後還得再搭機返鄉，恐釀傳染風險。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，家住離島者，未來可能集中檢疫再回鄉。

中央流行疫情指揮中心昨天與22個縣市首長視訊，針對中央與地方政府這段時間需充分合作的議題做意見交換與溝通，聚焦防疫作為交流、居家檢疫、環境消毒與旅館布建。

陳時中表示，金門、台東提出，若有居家檢疫者需要搭機回去，機上有較高風險，呼籲要有基本防護、乘客間隔離等，但縣市政府仍不放心，因此決議有必要時可以到集中檢疫所隔離後再回鄉；此外，目前巴士僅能到花蓮，到台東的部分將協助協調。

防疫旅館方面，陳時中說，希望儘速建置各縣市的防疫旅館，但須有一定區隔，地方若有集中檢疫需求，也應儘速設置相關場所，也責成醫福會執行長王必勝進行協調，以及地點勘查及設置建議。

漁工、移工方面，內政部次長陳宗彥表示，勞動部、民航局要求每天提出督導報表，因應未來相關漁季，屏東縣長昨天也提出擔心黑鮪魚季漁工出船規定，要求比照出入境規劃相關居家檢疫措施，但因昨天還未提出相關計畫，要求漁業署回去和船公司規劃相關措施，強化防疫。

陳時中指出，視訊教學部分，若有相關疫情導致校園停課，視訊教學、考試都需要事先演練，教育部已經做了相關規劃，很多學校也著手開始相關準備，但中央仍認為要有完整的規劃，因此已展開相關準備。

此外，陳時中表示，屏東也提出全中運舉辦在即，已經做了相關準備，但因住宿者多，相關檢疫措施壓力很大，將和教育部評估舉辦必要性，討論集中檢疫需求，他個人認為全中運影響學生升學，「相當有必要辦。」