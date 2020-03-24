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居家檢疫趴趴造 接百萬罰單瞬間的「心電圖」網笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
內政部小編幽默地以梗圖呼籲民眾，遵守居家檢疫與隔離規定。示意圖／ingimage
內政部小編幽默地以梗圖呼籲民眾，遵守居家檢疫與隔離規定。示意圖／ingimage

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒，日前我國政府將全球列入旅遊警示第三級（Warning），旅外歸國的台人皆須進行為期14天的居家檢疫。不過，近日竟有一名應居家檢疫的38歲男子，不僅沒遵守規定，還跑去夜店遊玩，遭新北市衛生局重罰百萬元。對此，昨（23）日內政部的臉書粉專就發布了一則貼文，幽默地以「趴趴造的心跳」來呼籲民眾，不要成為防疫豬隊友！

內政部小編在臉書粉專上，以三張應居家檢疫卻「趴趴造」的心電圖，來說明不遵守規定的民眾，會有怎麼樣的心跳變化。若是民眾在居家檢疫、隔離期偷偷跑去夜店玩，心電圖上的波紋起伏較大；在偷出門期間又遇到臨檢，此時心電圖上的波紋超級紊亂；被發現偷跑後接到100萬罰單時，心電圖的軌跡則直接攤平成一條直線。

小編結合該名新北市男子，違反居家檢疫規定、跑去夜店一事說到，「動茲動茲～夜店趴趴走！以為黑壓壓一片，警察就找不到你嗎？」，並表示警察只要使用M-Police連線疾管署資料庫，臨檢時以身分證號、護照或居留證查詢，「一查就讓你現出原形！」拜託民眾在居家檢疫、隔離期好好待在家，「居家檢疫期間違規外出，依法罰10至100萬！」

以梗圖呼籲民眾遵守防疫規定的內政部小編，除了引起不少人用搞笑的圖示回應，網友們也紛紛表示，「這個圖真的太好笑了，超有創意的」、「為什麼這串圖的後勁這麼強…XDD」，直呼小編「好有梗！」

新冠肺炎 COVID-19

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