本土案例新北占比近四成很可怕？ 網友笑：數學很差

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，至23日台灣確診數已達195例，多數是境外移入，本土案例有37例。依疾管署每日公布的新冠肺炎病例地理分布圖資訊，新北地區案例有14人，有網友貼文「本土案例新北市高達近四成比例」，感覺害怕，貼文獲其他網友回應「這個數學...爛到笑」。

有網友在PTT貼文「震撼！本土案例新北市高達近四成比例」，指「全台34位本土案例（最新數據為37位），其中新北市就高達13位，占了38.24%，勇奪全台第一名」、「隔一條淡水河，台北市2例、新北市13例」，表示「待在新北覺得好可怕」。

貼文一出引來其他網友質疑，「按人口比例很正常啊」、「人口最多的地方，按比例來看會很奇怪嗎？」、「母數不用看？」、「這個數學…爛到笑」，建議「應該發一篇以人口比例去算的」、「不過要依人口比例算，桃園比較嚴重吧」。

依3月23日指揮中心公布數據，台灣目前確診人數累計已195人，其中158例是境外移入、37例為本土案例，分布縣市：台北市3人、新北市14人、桃園市10人、台中市4人、彰化縣4人、南投縣1人、台南市1人。