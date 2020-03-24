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首長會議 各縣市將成立防疫消毒大隊

聯合晚報 / 記者簡浩正／台北報導

新冠肺炎疫情增，中央與地方合力防疫。中央流行疫情指揮中心昨召開疫情指揮中心會議時，與22個縣市首長視訊，針對中央與地方政府這段時間需充分合作的議題，做意見交換與溝通。

指揮中心表示，會議初步討論，在環境消毒系統方面，將由地方政府環保局成立防疫消毒大隊或清潔隊，由他們委託病媒防治公司業者，進行地方環境清潔。而在各縣市防疫旅館設置方面，由於牽涉業者意願等，會另討論規定、獎勵措施等，來讓業者較願意參與。

據了解，昨日的防疫視訊會議，是目前指揮中心長達2個多月防疫期間中，首場縣市長會議。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，昨日視訊會議中討論到防疫作為交流、居家檢疫、環境消毒與旅館佈建等方面。在環境消毒系統方面，目前看法是由地方政府環保局成立防疫消毒大隊單位，由他們委託病媒防治公司業者，進行地方環境清潔，但得進一步由當地環保局再進行會議討論。

在居家檢疫方面，莊人祥說，目前各縣市對需檢疫者的看法是，以檢疫者留在家居家檢疫為主，集中檢疫為輔；在各縣市防疫旅館設置方面，由於牽涉業者意願、空間與設備規劃，地方政府會另討論規定、獎勵措施，讓業者願參與。

疫情 新冠肺炎

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