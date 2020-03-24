我新增26例確診 網友看這25例境外移入驚覺有「暗黑共同點」

新冠肺炎（COVID-19）疫情加劇，指揮中心23日再公布新增26名確診，其中25例為境外移入，1例為本土。隨著境外移入數不斷增加，也讓網友們愈來愈擔心，ptt上就有不少人在討論這些境外移入的個案到底是怎麼回事。

從昨天指揮中心公布的資料顯示，該25例境外為13女12男，而且年紀最小未滿5歲，最大有到70多歲，然而引發網友議論卻是這段日期「入境日介於3月15日至21日，發病日介於2月22日至3月21日。」

網友們看了這26例的確診資料，有人不解為何都發病了還硬要回台？26例裡面至少十幾例都是這樣，而且發病日期比回國日還早，「飛機上的同行旅客根本會被他們害死」。發文的網友更認為，還在外國的人真的不要搶著回台，因為搭機的過程中很可能會被傳染，「去機場入關排隊的時候，你可能就會被傳染。」

還有網友留言直指「181例那位真的太誇張，應該要罰款吧？」從指揮中心公布的「3月23日新增26例個案列表」可發現，該181例在3月1日即發病，但這段期間她人應該是在美國，（2月23日至3月18日），後來3月19日才前往日本，最後3月20日入境台灣，在機場被通報。還有人覺得案171、案174比較慘，兩人是同事，只是去國外工作而已就中鏢了。

「現在就是愈少人入境愈安全」、「一堆發病還搭飛機的自私鬼」、「禁止所有留學生跟旅行團回國就能解決了」、「現在就是棄外保內，選擇出國就自己承擔」。甚至也有網友指出，「案192比較誇張，發病一個月了還能搭機」，該案為2月22發病，出國期間為2019年10月1日至2020年3月18日。

但也人持不同看法，認為「不逃回來在歐洲只能等死」、「在國外的人沒物資沒資源當然想回來」、「有症狀的當然急著想回台，健保費不能白繳」。不過有人質問說如何防範？網友舉例，假如今天有一個發生症狀的患者可能是留學生或旅居海外工作的台灣人，偷偷吃退燒藥通過外國海關然後搭飛機回國，下飛機才後才驗出來，這時候她是本國人，也不能拒絕她入境，那該怎麼防止？