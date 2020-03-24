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為何海外發病還堅持回台？ 網友曝2關鍵原因
台灣近日新冠肺炎確診病例狂增，昨（23）日一天就增加26例，其中25例為境外移入，由疾管署公布的資訊，發現不少人都是在國外就已發病，回台後檢驗確診。有網友質疑「都知道在海外發病了，為何還要回台灣？」
疫情指揮中心每日記者會公布國內確診人數，原本控制在2位數的案例，近日頻暴增，累計已達195例，其中由境外移入的就有158例。昨日新增的26例確診，25例為境外移入，許多是在海外已發病，回台確診。對此，有網友在PTT提問「發病回台是什麼概念？」、「是不是該檢討海得病自費概念了」。
貼文引來網友熱議，紛紛點出關鍵「相信台灣的醫療」、「台灣健保讚」、「國外負壓住一天好幾萬」。目前各國紛紛因疫情導致醫療系統崩盤，發病才回來不也會加重台灣醫療系統負擔嗎？網友回應「落葉歸根」、「是我也想死在台灣」、「老實說大部分都會這麼做吧，醫療費用品質台灣都好，心理層面來說家人都在這裡也比較安心」。
另有人質疑「為什麼發病了都可以上機」，懷疑是不是有人先吃退燒藥再上機，「就是把同機乘客至於高風險的意思」、「飛機真的超危險」。
目前因境外移入確診病例大增，指揮中心已在3月21日零時起，提升全球旅遊疫情建議均列為「第三級」警告，非必要勿前往旅遊，自國外入者，需進行14天居家檢疫。
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