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病毒宣傳戰！嗆中隱瞞疫情 美發言人：台灣先示警

#Covidiots：防疫天兵不怕死？全球病毒焦慮

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居家檢疫亂跑罰不怕？夏威夷祭高招 網友籲台灣跟進

聯合新聞網 / 綜合報導
夏威夷州長宣布，26日起所有入境者須進行為期14天的強制性自我檢疫。美聯社
夏威夷州長宣布，26日起所有入境者須進行為期14天的強制性自我檢疫。美聯社

新冠肺炎COVID-19）疫情蔓延全球，許多國家採取封城鎖國政策防堵疫情擴散，美國夏威夷政府宣布自26日起，所有入境者、包含當地居民，一律強制隔離14天，成為全美第一個實施入境管制的州，違規者將被重罰及判刑，讓網友叫好，認為台灣應跟進。

太平洋上最知名旅遊勝地夏威夷，每年都有數百萬觀光客前往度假，受新冠肺炎疫情影響，夏威夷州長 David Ige早在18日透過臉書呼籲各國遊客，在未來一個月不要到夏威夷旅遊，日前更宣布，自26日起零時起，所有入境者、包含當地居民，一律強制隔離14天，違者將罰5000美元（約新台幣15萬元）及一年有期徒刑。

新聞一出引來網友熱議，紛喊「支持坐牢」、「罰款與判刑這樣才有嚇阻效果」、「不然都假皮皮的」，認為台灣可以跟進。也有人考量到現實問題，提醒「可是瑞凡，監獄爆炸了你知道嗎」、「覺得疫情過後罰社會服務更好」。

台灣防疫政策同樣對違規者祭出最高100萬元罰款，但仍有需居家隔離者到處趴趴走，想吃麥當勞、跟朋友借錢…理由繁多讓人無言，已有4人被開罰百萬，也讓行政院長蘇貞昌喊出「政府不是塑膠做的、法律也不是擺好看的」，要求國人務必配合政府的檢疫措施，共同抗疫。

新冠肺炎 COVID-19 夏威夷

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