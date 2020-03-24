防疫補償申請首日 詢問的多

各縣巿政府昨天起受理居家檢疫者及照顧者申請防疫補償金，首日問的人比申請的人多，有民眾說自己是自我隔離管理，不滿為何不可申請補償。雖然申請者都是居家檢疫期滿者，但鄉鎮公所櫃檯人員仍相當緊張，擔心有感染風險。

防疫補償金可以網路線上、郵寄、臨櫃方式申請，對受理申請的公所人員來說，希望民眾減少臨櫃辦理以避免群聚感染；但民眾大多喜歡臨櫃申請。

台北市首日收到二一三件線上申請，臨櫃四十多件。社會局表示，申請分二階段，第一階段開放隔離者申請，第二階段於三月卅一日起開放照顧者申請，每人每日一千元。由於最近不少海外學子準備回國，預期四月中旬會是申請高峰期。

高雄市鳳山區居家檢疫者近千人，昨申請十多件。台南市北區、中西區居家檢疫各一百多人，昨都只有一人申請，區公所人員表示，有些人不願意讓人知道自己是居家隔離或居家檢疫對象，所以採線上申請。

桃園市五三二二人符合申請資格，其中四十八人因違反居家檢疫隔離規定註銷資格；新竹、苗栗、台東等縣市也有民眾在居家檢疫期間四處趴趴走，資格註銷。桃園市各區公所昨湧入一百五十多通詢問電話，僅十一件完成申請程序。

苗栗縣昨出現不少狀況，有民眾表示自己採取「自我隔離管理」，應也符合領取補償金資格。