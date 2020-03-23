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N號房主謀竟是資優生！犯後無悔意 韓媒怒公布全名長相

醫護禁出國的勞資爭議 從張上淳兒出國旅遊談起

陳時中登NHK談防疫 台大名醫分享：不要再有人扯後腿

聯合新聞網 / 綜合報導
陳時中登上日本NHK談台灣防疫經驗。圖／Twitter
陳時中登上日本NHK談台灣防疫經驗。圖／Twitter

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒全球，除了中國以外的國家，包括美國和歐洲，確診人數都在不斷飆升中，甚至一天就爆發3000多起確診病例，然而對於台灣在防疫上的表現，也獲得多國讚揚，更有不少國家向台灣請教防疫經驗。對此，日本放送協會NHK特別專訪了我國中央流行疫情指揮官陳時中，向大家分享台灣防疫經驗，引起不小討論。

台灣防疫表現近期受到國際關注，先前才受到日本媒體大篇幅盛讚「台灣智商180的天才IT大臣」的行政院政務委員唐鳳，成功利用自己的IT專業，為台灣的「科技防疫戰」貢獻心力，也讓不少外國民眾羨慕台灣有唐鳳的存在。而近日最佳指揮官陳時中也被邀請到了NHK進行專訪，對於記者在防疫的相關提問，陳時中謙虛的表示，雖然外國媒體推崇台灣的防疫方針和措施，但因為每個國家面臨的狀況有所不同，因此他認為自己只是分享台灣經驗，沒有「誰教誰」的問題，更坦言自己也很樂於分享台灣的防疫經驗，希望全球都能一起度過難關。

對此，台大知名婦產科醫師施景中也在臉書PO文分享陳時中在NHK的專題報導，並指出台籍日本醫師分享節目畫面說道「抗疫成功的關鍵，就是讓全體國民心情團結一致，對抗病毒全球大流行的恐慌。」施景中也坦言，希望不要再有人「扯後腿」，這時候不管是哪一個政黨、政治立場，大家都是台灣人「如果一群人在努力把船平安駛離險境，請協力一起划槳，不要再想一直要在船上打洞」。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 施景中 NHK

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